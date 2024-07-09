Удар по «Охматдиту»: ООН вагається, чи справді атака була спричинена влучанням ракети РФ

Центр протидії дезінформації: Пропагандисти поширюють наратив про те, що влучання в «Охматдит» – це буцімто наслідки української ППО, а не ударів РФ

Після російської ракетної атаки в ООН назвали неприпустимим, що у війні гинуть та отримують поранення діти

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл на пресбрифінгу в Женеві заявила, що існує «велика ймовірність» того, що атака по Охматдиту була спричинена прямим влучанням російської ракети. Про це повідомляє Reuters.

«Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання, а не отримала пошкодження від перехопленої протиповітряної системи», – заявила Даніель Белл.

Голова місії додала, що в центрі лікують дітей з серйозними захворюваннями, такими як рак і хвороби нирок, і на момент обстрілу там перебувало близько 670 дітей і близько 1 тис. співробітників. Белл зауважила, що «персонал перемістив дітей до укриття вчора вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, інакше кількість жертв була б набагато більшою».

Нагадаємо, учора гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун відреагувала на удар: «Гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун рішуче засудила удари збройних сил Російської Федерації по містах України в понеділок вранці».

Як відомо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад.

Також масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувається в Україні.