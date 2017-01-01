Чи варто українцям боятися створення кримськотатарської автономії?

Про те, чому важлива державна підтримка кримських татар

Мовою оригіналу Неприятным открытием для меня стало то, что определенная часть украинцев (из тех, кто считает себя «сознательными» и «патриотическими») и сейчас с большой осторожностью относится к признанию за крымскими татарами права иметь свою национально-территориальную автономию, а некоторые и прямо выступают против

Фото: Сергій Нужненко, Радіо Свобода Прапор кримських татар

Про те, чому важлива державна підтримка кримських татар

Мовою оригіналу

Неприятным открытием для меня стало то, что определенная часть украинцев (из тех, кто считает себя «сознательными» и «патриотическими») и сейчас с большой осторожностью относится к признанию за крымскими татарами права иметь свою национально-территориальную автономию, а некоторые и прямо выступают против этого. Причем выступают активно, публично, не стесняясь выражать разного рода обвинения в адрес Меджлиса и всего сообщества крымцев.

Мягко говоря, это очень странно. Неудивительно, что так настроены различные «ватники» ‒ мол, мы будем их содержать, еще и лишний раз поссоримся с Россией. Неудивительно, что против крымскотатарской автономии «идейные» избиратели Януковича ‒ один из таких персонажей (в прошлом ‒ выпускник Киевского университета имени Шевченко, между прочим) заявил автору этих строк: «Пусть они садятся на лошадок и убираются обратно в Монголию». Для таких «интеллигентов» такой уровень знаний и понимания проблем ‒ вполне нормальный, если вспомнить уровень самого «профессора» Януковича. Но почему часть украинского патриотического сообщества в вопросе о крымскотатарской автономии смыкается с «полезными идиотами Москвы» и просто идиотами?

Что ж, обратимся к аргументам тех, кто «во имя целостности Украины» и «преодоления угрозы сепаратизма» отрицает право крымцев на автономию. Едва ли не главным среди них является утверждение, что крымские татары испокон веков были противниками украинцев, и только дай им немного свободы и возможностей, противопоставят себя украинскому государству для того, чтобы от него отделиться. С этим смыкается другое утверждение ‒ что крымские татары были и остаются ориентированными на Турцию, что с последней у них сегодня тесные связи, налаженные после 1990 года. К этому добавляется, что крымцы ‒ мусульмане, а украинцы ‒ христиане, поэтому они не комплиментарны, а там, где мусульманам в Европе дали слишком много прав, там сами-знаете-что-делается. И, наконец, самый неожиданный аргумент ‒ что крымские татары заигрывают с Украиной, а сами втихаря сговариваются с Кремлем, то есть верить им нельзя.

Ну, а об аргументе, что Крым, мол, это исконная украинская земля, думаю, и вспоминать не очень стоит ‒ все, перечисленное выше, умножается на него и усиливается неотразимым тезисом: «Я им не верю!»

Можно, конечно, отмахнуться от всего этого, однако, на мой взгляд, не стоит. Ведь несмотря на откровенную слабость такой «аргументации» (иначе, чем в кавычки, ее не поставишь), речь идет о людях «с украинской стороны». Поэтому следует находить весомые аргументы ‒ возможно, в ком-то удастся поколебать ложные представления, разрушить имеющиеся у них ментальные мифологемы. Ну, а что касается ярых и «неизлечимых»... Нужна их социальная нейтрализация, которую не сформируешь, пока общая образованность сообщества относительно крымскотатарской истории ‒ древней и современной ‒ не поднимется выше нынешнего почти нулевого уровня. Ведь о чем известно практически всем? Депортация... Борьба за возвращение... Меджлис... А теперь еще ‒ Курултай и Крымская Народная Республика. Ну, а о том, что происходило раньше, чем за последние сто лет, мало кто что-то знает, тот период окутан главным образом мифами времен Российской империи...

Проще, наверное, с «исконными врагами». Да, в истории двух народов было разное. Однако вряд ли случайной является третья статья Конституции Пилипа Орлика 1710 года (привожу ее перевод полностью по тексту, размещенному на сайте Верховной Рады): «Поскольку нам всегда необходима соседская дружба с Крымским государством, к чьей помощи Войско Запорожское для обороны своей не раз прибегало, то, насколько в настоящее время это возможно будет, Светлейший гетман через послов своих к Августейшей Его Милости Хану Крымскому должен заботиться о восстановлении древнего с Крымским государством братства и единения военного и подтверждения вечной дружбы, смотрящие на которую соседние государства не решились бы стремиться поработить Украину или когда-нибудь совершать над ней насилие. После окончания войны, когда Бог поможет, при желаемом и ожидаемом нами мире, новоизбранный гетман, осев в своей резиденции, должен неуклонно следить, обязав к этому и правительство свое, чтобы ни в чем с государством Крымским дружба и братство не нарушились из-за наших своенравных и легкомысленных людей, которые привыкли не только соседское согласие и дружбу, но и союзы мирные разрушать».

Так же вряд ли случайно в языке крымских татар появляется понятие «Kardaş Kazağı», то есть «казаки-побратимы». Что же касается «ориентации на Турцию», то стоит заметить, что четверть века назад это была ощутимо другая страна, где господствовали традиции Ататюрка и не было засилья исламистских фундаменталистов. Сейчас же определенные круги Турции откровенно стремятся возродить османские традиции, а отношения с Османской империей у крымцев всегда были очень сложными. Впрочем, это отдельная тема, здесь же отмечу, что суть дела в том, что в Турции живет от 4 до 6 миллионов человек, чьи предки в разное время вынуждены были эмигрировать сюда; абсолютное большинство из них ассимилировались и считают себя не крымцами, а турками крымского происхождения. В то же время, по разным данным, до сих пор сотни тысяч граждан Турции отождествляют себя с крымскими татарами. Этот фактор невозможно игнорировать, а потому любая власть Турции так или иначе будет проявлять заинтересованность в нормальной судьбе крымцев в Крыму, и любая ответственная крымскотатарская организация не откажется от тесных контактов с диаспорой в Турции.

Что же касается взаимоотношений мусульман с христианами, то есть примеры вполне нормального, комплиментарного общежития представителей этих двух религий в пределах одного государства. Скажем, в Албании около трети населения ‒ христиане, около двух третей ‒ мусульмане. В Грузии в автономной Аджарии живет 30% мусульман, 60% христиан, но на всей остальной территории страны ‒ абсолютное большинство христиан. Есть и другие примеры такого же сорта. Что интересно: никто в таких странах не давал мусульманам «больше прав», они боролись за них сами, вместе с христианами выступая против иностранных захватчиков и «своих» диктаторов. Крымцы вполне «вписываются» в такой ряд...

А вот относительно «заигрывания с Кремлем» дело серьезнее. И не потому, что некоторые действительно заигрывают (кстати, это в основном персонажи, которые неплохо чувствовали себя и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче). Речь о другом: о том, что в среде крымцев нарастают пассивность и разочарование (как, кстати, у всех украинских граждан), тогда как официальный Киев все тянет с конституционным признанием права крымских татар на национально-территориальную автономию. Пусть это пока будет символический шаг ‒ но он будет! А его все нет, как нет и надлежащих программ помощи беженцам из Крыма. В этих обстоятельствах все большая часть тех крымских татар, кто остался на полуострове, будет соглашаться на компромисс: вы нам определенные блага, мы вам лояльность, пусть и не слишком искреннюю. И можно ли полностью исключить ‒ пусть это и маловероятно ‒ инициативу Кремля по созданию иллюзорного, чисто декоративного автономного крымскотатарского района? Следует понимать: не крымские татары заигрывают с Кремлем, а Кремль заигрывает с частью крымских татар, пытаясь получить их лояльность и тем самым в определенной степени легализовать оккупацию полуострова, ‒ и одновременно подвергает репрессиям тех, кто для него хотя бы потенциально опасен.

И, наконец, с понятием «исконные территории» в отношении зон исторически изменчивого и диффузного расселения стоит быть крайне осторожными...

Впрочем, пора подводить итоги. К 2014 году в украинских патриотических кругах хватало тех, кто беспрекословно изрекал: на полуострове должна существовать обычная область, крымским татарам нельзя предоставлять особых прав, потому что в итоге они не они, а Крым оторвут от Украины. Результат? Крым «отхватили» вовсе не крымцы; именно они были надежной опорой тех украинских военных частей на полуострове, которые были осаждены весной 2014 года россиянами и брошены официальным Киевом на произвол судьбы. Если бы существовала крымскотатарская автономия в том или ином виде, в тех или иных масштабах, Кремлю было бы куда сложнее реализовать свои планы. С тех пор «осторожных патриотов», перманентно боящихся крымских татар, в Украине стало меньше. Однако они существуют и пытаются повлиять на все общество ‒ мол, не надо спешить, можем попасть впросак... Этим самым они де-факто подыгрывают коллаборационистам из крымскотатарской среды и усиливают позиции Кремля, пытающегося подачками купить лояльность крымцев. И какая напасть может быть больше нынешней?

Не будем забывать, что крымские татары ‒ это государственная нация, развивавшаяся на основе ведущего коренного этноса Крыма. Нужны поддержка крымцев, официальное признание их права на национально-территориальную автономию, закрепление этого права в Конституции Украины, и не только по прагматическим соображениям (чтобы вернуть полуостров), а и по соображениям морально-этическим.

Джерело: Крим.Реалії

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