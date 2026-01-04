Головна Країна Суспільство
Військова розповіла, як полювала на окупанта з позивним Путін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військовослужбовиця Лисиця тримає FPV-дрон
фото: suspilne.media

У цивільному житті Лисиця вивчала мистецтвознавство, зокрема теорію та історію образотворчого мистецтва

Військовослужбовиця миколаївської 123 бригади ТрО на псевдо Лисиця на початку свого бойового шляху була очима мінометників на півдні. Жінка брала росіян в полон дронами та полювала на армійця РФ із  позивним Путін. Наразі тримає оборону на Запорізькому напрямку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Катерина стала до лав ЗСУ у листопаді 2023 року.

«Що я можу сказати про основну мотивацію? Це були дурість і відвага. Я розуміла, що маю бути тут, тому що не хочу, щоб прийшли до мене додому. Одна я мало що можу зробити, але десять таких, як я, можуть справді зробити багато. Я відразу хотіла йти на бойові посади, адже розуміла, що в тилу мені буде важко», – говорить Лисиця.

Дівчина пригадує бої на Херсонських островах та те, як її команда примусила здатися російського військового за допомогою дрона.

«На одному з островів ми звернули увагу на перевернутий човен. І мій колега з позивним Балу глянув і каже: треба, напевно, туди щось кинути. Кинули – і ми побачили там свіжу пачку ібупрофену. Тоді кинули туди вже бомбу, більш потужну», – розповідає Лисиця.

Пілоти побачили російського військового без зброї.

«Спочатку його ще трохи поганяли гранатою – і він здався. Потім почалася операція з його виведення, був наказ від командування. Виводили його довго – понад шість годин, поки скидали різні записки».

Полонений попросив паузу, щоб попити води з Дніпра, після чого переплив водойму у визначеному місці, де його зустріли українські військові. Потім Лисиця полювала на армійця РФ із  позивним «Путін».

«Нам передали одне повідомлення, десь зафіксоване рацією. І якось знайшли російського військового з позивним Путін. Ми шукали Путіна приблизно три-чотири дні і кілька разів знаходили особовий склад», – говорить військова.

За її словами, відпрацьовували бомберами та FPV-дронами по військових РФ, але так званий Путін продовжував виходити на зв’язок.

«Якось знайшли групу з трьох людей, відпрацювали. Все добре. І тут нам нарешті передали: Путіна більше по рації не чути. І ми такі – є, ми завалили Путіна».

Історія військовослужбовиці 123 бригади ТрО

У цивільному житті Лисиця вивчала мистецтвознавство, зокрема теорію та історію образотворчого мистецтва. Дівчина поки що не завершила навчання.

Раніше бельгійка з українським корінням Анна Зубко, яка народилася з однією ногою, нині служить у 505 батальйоні морської піхоти Збройних сил України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона спершу працювала волонтеркою, а згодом підписала контракт із ЗСУ та долучилася до оборони України.

Також доброволиця, журналістка та пресофіцерка ЗСУ Анастасія Блищик, наречена загиблого журналіста Олександра Махова, розповіла про народження сина Мирона після трьох років служби на Донбасі.

