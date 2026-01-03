Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico
Зеленський та Трамп на зустрічі у США 28 грудня
фото: Getty Images

Президент США Трамп все більше дратується через те, що РФ затягує переговорний процес

Американське видання Politico опублікувало прогноз на 2026 рік, представивши ключові сценарії у форматі «ставок». Аналітики вважають, що світ увійде в період великої турбулентності, де старі союзи та фінансові системи пройдуть випробування на міцність, передає «Главком».

Шанси на те, що зусилля Дональда Трампа завершаться успішним мирним врегулюванням війни в Україні у 2026 році, оцінюють як 4 до 1. Попри економічні труднощі, Кремль не демонструє готовності до реальних поступок. Путін розглядає затяжну війну як стратегічну перевагу, сподіваючись на виснаження Європи.

За даними Politico, Трамп дедалі більше дратується через те, що Москва навмисно затягує переговорний процес. Ситуація залишається хиткою: Росія потерпає від дефіциту робочої сили та високих ставок, тоді як ресурси України залишаються обмеженими.

Найбільш тривожні прогнози стосуються світової економіки. Державні фінанси великих економік (США, Франції, Британії) перебувають під величезним тиском через високі борги. Якщо ринки втратять терпіння до фіскальної політики цих країн, це може призвести до падіння урядів.

Сектор інвестфондів та приватних кредиторів, який зараз становить майже половину світової фінансової системи, може зіткнутися з серйозними проблемами через бульбашку в сфері штучного інтелекту.

На політичній арені аналітики не очікують радикальних змін у таборах правих лідерів:

Беньямін Нетаньягу має високі шанси зберегти крісло прем’єра (3 до 1), попри внутрішні протести. Аналогічно Віктор Орбан (2 до 1) залишається фаворитом на виборах у квітні 2026 року завдяки контролю над медіа та використанню культурних розколів.

На проміжних виборах 2026 року у США прогнозують «розділене» правління. Демократи мають усі шанси повернути контроль над Палатою представників, тоді як Сенат, найімовірніше, залишиться за республіканцями. Це може заблокувати більшість радикальних ініціатив Трампа, включаючи його економічні та зовнішньополітичні плани.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін не планує зупинятися на досягнутому і все ще прагне нових територіальних загарбань в Україні. Його апетити значно перевищують межі вже захоплених регіонів, про що йдеться у свіжому дослідженні Atlantic Council.

Експерти зазначають, що Кремль продовжує використовувати маніпулятивні історичні наративи для виправдання своєї агресії. Путін систематично проводить паралелі між сучасним вторгненням та загарбницькими війнами Петра І у XVIII столітті, фактично прирівнюючи себе до імперських правителів минулого. Таким чином він намагається легітимізувати спроби знищення української державності в очах власного населення.

До слова, очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру». 

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», – заявив російський диктатор.

Теги: росія путін війна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
1 сiчня, 01:03
Президент Росії залучає резервістів для охорони стратегічних об’єктів
Путін відправляє резервістів для охорони «критичних об'єктів» у 2026 році
30 грудня, 2025, 16:28
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
23 грудня, 2025, 14:25
Воїн захищав Батьківщину з квітня 2024 року
Захищав Україну разом із п'ятьма братами. Згадаймо Олександра Шнайдера
19 грудня, 2025, 09:00
Президент прокоментував позицію України щодо Донбасу
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
18 грудня, 2025, 11:09
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
Відключення світла 15 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
14 грудня, 2025, 19:29
СБУ атакувала танкер «тіньового флоту», президент підписав закон про держбюджет. Головне за 10 грудня
СБУ атакувала танкер «тіньового флоту», президент підписав закон про держбюджет. Головне за 10 грудня
10 грудня, 2025, 21:33
Пекін проігнорував більш широкі зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення продажу російської нафти
РФ й Китай нарощують газову торгівлю попри санкції США
8 грудня, 2025, 09:42
Таяні: Якщо ми досягнемо домовленості та бойові дії припиняться, необхідність у зброї зникне
Bloomberg: Італія зупиняє участь у програмі НАТО із закупівлі зброї для України
3 грудня, 2025, 22:18

Політика

США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico
Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico
Данія посилить правила депортації іноземців
Данія посилить правила депортації іноземців
The Times: Путін потрапив у пастку власних ілюзій та порівнянь зі Сталіним
The Times: Путін потрапив у пастку власних ілюзій та порівнянь зі Сталіним
WSJ: Венесуельці у вигнанні мріють про повалення режиму Мадуро
WSJ: Венесуельці у вигнанні мріють про повалення режиму Мадуро
Заповіт та зразки ДНК: Держдеп США випустив рекомендації для американців, які їдуть в РФ
Заповіт та зразки ДНК: Держдеп США випустив рекомендації для американців, які їдуть в РФ

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua