Зеленський та Трамп на зустрічі у США 28 грудня

Президент США Трамп все більше дратується через те, що РФ затягує переговорний процес

Американське видання Politico опублікувало прогноз на 2026 рік, представивши ключові сценарії у форматі «ставок». Аналітики вважають, що світ увійде в період великої турбулентності, де старі союзи та фінансові системи пройдуть випробування на міцність, передає «Главком».

Шанси на те, що зусилля Дональда Трампа завершаться успішним мирним врегулюванням війни в Україні у 2026 році, оцінюють як 4 до 1. Попри економічні труднощі, Кремль не демонструє готовності до реальних поступок. Путін розглядає затяжну війну як стратегічну перевагу, сподіваючись на виснаження Європи.

За даними Politico, Трамп дедалі більше дратується через те, що Москва навмисно затягує переговорний процес. Ситуація залишається хиткою: Росія потерпає від дефіциту робочої сили та високих ставок, тоді як ресурси України залишаються обмеженими.

Найбільш тривожні прогнози стосуються світової економіки. Державні фінанси великих економік (США, Франції, Британії) перебувають під величезним тиском через високі борги. Якщо ринки втратять терпіння до фіскальної політики цих країн, це може призвести до падіння урядів.

Сектор інвестфондів та приватних кредиторів, який зараз становить майже половину світової фінансової системи, може зіткнутися з серйозними проблемами через бульбашку в сфері штучного інтелекту.

На політичній арені аналітики не очікують радикальних змін у таборах правих лідерів:

Беньямін Нетаньягу має високі шанси зберегти крісло прем’єра (3 до 1), попри внутрішні протести. Аналогічно Віктор Орбан (2 до 1) залишається фаворитом на виборах у квітні 2026 року завдяки контролю над медіа та використанню культурних розколів.

На проміжних виборах 2026 року у США прогнозують «розділене» правління. Демократи мають усі шанси повернути контроль над Палатою представників, тоді як Сенат, найімовірніше, залишиться за республіканцями. Це може заблокувати більшість радикальних ініціатив Трампа, включаючи його економічні та зовнішньополітичні плани.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін не планує зупинятися на досягнутому і все ще прагне нових територіальних загарбань в Україні. Його апетити значно перевищують межі вже захоплених регіонів, про що йдеться у свіжому дослідженні Atlantic Council.

Експерти зазначають, що Кремль продовжує використовувати маніпулятивні історичні наративи для виправдання своєї агресії. Путін систематично проводить паралелі між сучасним вторгненням та загарбницькими війнами Петра І у XVIII столітті, фактично прирівнюючи себе до імперських правителів минулого. Таким чином він намагається легітимізувати спроби знищення української державності в очах власного населення.

До слова, очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру».

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», – заявив російський диктатор.