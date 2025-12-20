У Туреччині розбився ще один дрон (відео)

Головна Світ Соціум
Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР»
фото: DHA-İHA

Дрон направлено до Анкари для проведення детальної технічної експертизи

Безпілотник впав на пустир на заході Туреччини, в провінції Баликесір. Дрон виявили фермери та передали його правоохоронцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Türk.

«Дрон впав на пустир біля Салур, в район Маньяс у провінції Баликесір. Його знайшли фермери, які працювали в цьому районі. Він був переданий правоохоронцям», – йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, громадяни, які помітили падіння БПЛА, походження якого наразі не встановлене, повідомили про інцидент підрозділи жандармерії. На місце події прибули правоохоронці, які вжили заходів безпеки та провели первинний огляд безпілотника.

«Безпілотний літальний апарат, щодо якого поки що не підтверджено російське походження, було направлено до Анкари для проведення детальної технічної експертизи», – зазначає телеканал.

За даними російських пропагандистів, знайдений у Туреччині безпілотник – російський розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР», розроблений Смоленським науково-дослідним інститутом сучасних телекомунікаційних технологій.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок. Учора, 19 грудня, у турецькій провінції Коджаелі, неподалік від міста Ізміт, місцеві жителі виявили розбитий безпілотник російського виробництва. 

До слова, турецькі військові збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем.

До слова, турецька оборонна промисловість здійснила за декілька днів два критично важливі прориви: безпілотний бойовий літак Bayraktar Kızilelma вперше в історії знищив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» за межами візуальної видимості, а компанія Skydagger успішно протестувала запуск дронів-камікадзе з безпілотника вертикального зльоту. 

Теги: дрон безпілотник Туреччина росія

