Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW пояснив, чому росіяни сповільнили темпи просування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ISW пояснив, чому росіяни сповільнили темпи просування
Російські окупанти змогли скористатися періодами сприятливої погоди восени та на початку зими 2025 року
фото з відкритих джерел

Середня семиденна динаміка здобутків досягла піку 1-2 грудня, а потім постійно падала до кінця року

За даними Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування російських окупаційних військ на фронті сповільнилися наприкінці грудня 2025 року і на початку січня 2026 року, пише «Главком».

Це, ймовірно, пов’язано з менш сприятливими зимовими погодними умовами та припиненням спроб досягти довільних термінів наприкінці року.

Аналіз ISW показує, що площа території України, на якій російські війська посилили свою присутність або просування, поступово зменшувалася:

  • 276,44 км² між 1 та 17 грудня;
  • 89,05 км² між 17 і 31 грудня;
  • 73,82 км² між 31 грудня та 13 січня.

Середня семиденна динаміка здобутків досягла піку 1-2 грудня, а потім постійно падала до кінця року.

Російські окупанти змогли скористатися періодами сприятливої погоди восени та на початку зими 2025 року, коли умови обмежували роботу українських безпілотників, що сприяло відносно швидкому просуванню. Однак ISW зауважує, що такі погодні умови були тимчасовими.

Російське командування можливо намагалося пришвидшити операції перед кінцем року, щоб виконати поставлені цілі. Проте з настанням холодів російські війська стикаються з труднощами у підтримці темпів наступу, оскільки їхній новий тактичний підхід значною мірою базується на піхотних місіях зі значними відстанями й обмеженим постачанням.

Раніше повідомлялось, що окупанти планують активізуватись у січні на напрямках Харківської та Донецької областей.

Читайте також:

Теги: ISW росіяни наступ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1421-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 січня 2026 року
Вчора, 08:18
Російського військовополоненого Сергія Тужилова засудили до довічного
До довічного увʼязнення засуджено окупанта за страту українських військовополонених (відео)
13 сiчня, 14:34
Будинок, у якому ховалися окупанти
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
3 сiчня, 19:15
Бюджет РФ став розбалансованим
Росіянам виставили рахунок за війну
27 грудня, 2025, 21:01
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
27 грудня, 2025, 07:29
У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України
У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
26 грудня, 2025, 22:05
Росія готова до застосування понад 1000 беспілотників
Ворог накопичив більше 1000 «Шахедів»: військовий експерт оцінив ризик масованих атак
22 грудня, 2025, 14:32
Б'ючи по Одещині, Кремль намагається знекровити український бюджет
Віцепрем’єр назвав головну мету російських ударів по Одещині
20 грудня, 2025, 19:38
Зеленський показав світу, що російські війська не контролюють Куп’янськ
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
16 грудня, 2025, 15:47

Події в Україні

Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
ISW пояснив, чому росіяни сповільнили темпи просування
ISW пояснив, чому росіяни сповільнили темпи просування
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState
Лінія фронту станом на 14 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 січня 2026. Зведення Генштабу
На кордоні зі Словаччиною відкрито новий пішохідний перехід
На кордоні зі Словаччиною відкрито новий пішохідний перехід
Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям
Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua