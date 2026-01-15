ISW пояснив, чому росіяни сповільнили темпи просування

Російські окупанти змогли скористатися періодами сприятливої погоди восени та на початку зими 2025 року

Середня семиденна динаміка здобутків досягла піку 1-2 грудня, а потім постійно падала до кінця року

За даними Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування російських окупаційних військ на фронті сповільнилися наприкінці грудня 2025 року і на початку січня 2026 року, пише «Главком».

Це, ймовірно, пов’язано з менш сприятливими зимовими погодними умовами та припиненням спроб досягти довільних термінів наприкінці року.

Аналіз ISW показує, що площа території України, на якій російські війська посилили свою присутність або просування, поступово зменшувалася:

276,44 км² між 1 та 17 грудня;

89,05 км² між 17 і 31 грудня;

73,82 км² між 31 грудня та 13 січня.

Середня семиденна динаміка здобутків досягла піку 1-2 грудня, а потім постійно падала до кінця року.

Російські окупанти змогли скористатися періодами сприятливої погоди восени та на початку зими 2025 року, коли умови обмежували роботу українських безпілотників, що сприяло відносно швидкому просуванню. Однак ISW зауважує, що такі погодні умови були тимчасовими.

Російське командування можливо намагалося пришвидшити операції перед кінцем року, щоб виконати поставлені цілі. Проте з настанням холодів російські війська стикаються з труднощами у підтримці темпів наступу, оскільки їхній новий тактичний підхід значною мірою базується на піхотних місіях зі значними відстанями й обмеженим постачанням.

Раніше повідомлялось, що окупанти планують активізуватись у січні на напрямках Харківської та Донецької областей.