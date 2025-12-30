Двоє дітей повернулися додому з російської неволі напередодні Нового року

За 2025 рік з тимчасової російської окупації повернули вже 288 дітей із Херсонщини

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини на підконтрольну Україні територію було повернуто двох дітей віком 4 та 7 років. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін у вівторок, 30 грудня.

Порятунок дітей відбувся у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

«Справжній новорічний подарунок отримали дві родини із поки що окупованого лівобережжя Херсонщини - цьогоріч вони зустрічатимуть свято на вільній українській землі. Вдалося повернути ще двох дітей, віком 4 та 7 років. Головне диво для цієї малечі – бути разом зі своїми близькими у безпеці. Родинам надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу», - зазначив він.

За словами Прокудіна, за 2025 рік з тимчасової російської окупації повернули вже 288 дітей із Херсонщини.

Нагадаємо, що РФ тримає українських цивільних та військових у полоні в понад 300 місцях. Українській владі відоме розташування усіх місць утримання українців на території Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

До слова, 2 жовтня з російської неволі повернулося 185 українських захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Раніше «Главком» розповідав про те, як 27 грудня під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району росіяни взяли у полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій. Після цього російські загарбники розстріляли двох полонених військовослужбовців ЗСУ.