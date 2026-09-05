Росія уперше за довгий час атакувала аеропорти Києва та Борисполя

Зеленський пов'язав удари з можливістю прибуття американської делегації в Україну літаком

У ніч проти 5 вересня російські війська цілеспрямовано атакували аеропорти у Києві та Борисполі. За словами президента України Володимира Зеленського, такі удари по українських аеропортах сталися вперше за довгий час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський припустив, що атака могла стати реакцією Росії на обговорення можливості прибуття представників США в Україну літаком.

«Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту «Київ» або в аеропорту «Бориспіль». Російсько-іранські шахеди у відповідь на американську дипломатію», – заявив президент.

Глава держави зазначив, що Україна зафіксувала цей крок Росії. За його словами, наступного тижня буде відповідно скореговано українську операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет.

Водночас Зеленський наголосив, що з боку України жодних загроз дипломатії немає і не буде, оскільки держава зацікавлена в наближенні миру.

Президент також розповів про інші наслідки нічної російської атаки. У Кам'янському на Дніпропетровщині окупанти вдарили по цивільному підприємству. За наведеними Зеленським даними, загинули четверо людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Крім того, житлові будинки пошкоджено в Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах і Миколаєві російські безпілотники атакували торговельні центри.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів по Росії на час, необхідний для безпечного візиту представників президента США Дональда Трампа. Йдеться про спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера, які мають відвідати Москву, а згодом – Київ.

Зеленський наголосив, що Україна готова забезпечити необхідні умови для дипломатії та очікує аналогічних кроків від Росії. Зокрема, президент заявив, що Москва також не повинна здійснювати повітряних ударів у цей період.