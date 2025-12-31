Головна Країна Суспільство
Поліг під час боїв за Бахмут. Згадаймо Максима Патраша

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг під час боїв за Бахмут. Згадаймо Максима Патраша
колаж: glavcom.ua

За рік після закінчення школи Максим Патраш підписав контракт із Державною прикордонною службою

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Патраша.

Серце молодого воїна, військовослужбовця державної прикордонної служби України зупинилося 20 лютого 2023 року під час боїв у Бахмуті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду

Народився Максим Ігорович Патраш 23 серпня 2001 року у селі Новий Вовчинець Глибоцького району Чернівецької області. Його посмішка завжди була щирою, а очі світилися теплом і цікавістю до життя. Хлопчик любив тварин, умів дивуватися світові і завжди хотів знати більше.

Навчався спершу в рідному селі, а з п’ятого класу – у Черепковецькій школі.

Максим був артистичним і талановитим, брав участь у шкільних заходах, особливо любив театральний гурток, де повністю розкривав свою харизму й здібності. У пам’яті вчителів та друзів він назавжди залишився життєрадісним, добрим, талановитим хлопцем, який умів дарувати світло іншим.
Також юнак любив музику – грав на гітарі та сопілці.

За рік після закінчення школи Максим Патраш підписав контракт із Державною прикордонною службою. Повномасштабне вторгнення зустрів на Волині.

За рік після закінчення школи Максим Патраш підписав контракт із Державною прикордонною службою
фото: Чернівецька обласна рада

Із 2023 року він мужньо і самовіддано виконував завдання у складі 3-го прикордонного загону на бахмутському напрямку.

Повномасштабне вторгнення Максим Патраш зустрів на Волині
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

19 лютого упродовж доби окупанти з артилерії та танків обстрілювали українські опорні пункти в районі Малоільїнівки. Прикордонники за підтримки аеророзвідки завдали удару по ворогу з кулеметів, гранатометів та мінометів.

Не маючи успіху, окупанти розпочали мінометний обстріл позицій, де тримав оборону старший сержант Максим Патраш.

Під час обстрілу він отримав поранення несумісне з життям.

Серце молодого воїна, військовослужбовця державної прикордонної служби України зупинилося 20 лютого в районі міста Бахмуn
фото: Григорій Ванзуряк/Facebook

Поховали героя у рідному селі. Йому назавжди 21 рік.

Максиму Патрашу назавждм 21 рік
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшого сержанта Максима Патраша нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Меморіальна дошка захисникові Максиму Патрашу на фасаді школи у Черепківцях Глибоцької громади
фото: пресслужба Чернівецької обласної ради

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

