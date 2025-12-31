Поліг під час боїв за Бахмут. Згадаймо Максима Патраша

За рік після закінчення школи Максим Патраш підписав контракт із Державною прикордонною службою

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Патраша.

Серце молодого воїна, військовослужбовця державної прикордонної служби України зупинилося 20 лютого 2023 року під час боїв у Бахмуті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Максим Ігорович Патраш 23 серпня 2001 року у селі Новий Вовчинець Глибоцького району Чернівецької області. Його посмішка завжди була щирою, а очі світилися теплом і цікавістю до життя. Хлопчик любив тварин, умів дивуватися світові і завжди хотів знати більше.

Навчався спершу в рідному селі, а з п’ятого класу – у Черепковецькій школі.

Максим був артистичним і талановитим, брав участь у шкільних заходах, особливо любив театральний гурток, де повністю розкривав свою харизму й здібності. У пам’яті вчителів та друзів він назавжди залишився життєрадісним, добрим, талановитим хлопцем, який умів дарувати світло іншим.

Також юнак любив музику – грав на гітарі та сопілці.

За рік після закінчення школи Максим Патраш підписав контракт із Державною прикордонною службою. Повномасштабне вторгнення зустрів на Волині.

Із 2023 року він мужньо і самовіддано виконував завдання у складі 3-го прикордонного загону на бахмутському напрямку.

19 лютого упродовж доби окупанти з артилерії та танків обстрілювали українські опорні пункти в районі Малоільїнівки. Прикордонники за підтримки аеророзвідки завдали удару по ворогу з кулеметів, гранатометів та мінометів.

Не маючи успіху, окупанти розпочали мінометний обстріл позицій, де тримав оборону старший сержант Максим Патраш.

Під час обстрілу він отримав поранення несумісне з життям.

Поховали героя у рідному селі. Йому назавжди 21 рік.

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшого сержанта Максима Патраша нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

