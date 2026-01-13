Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський коментатор у прямому ефірі образив за національною ознакою казахстанських дітей

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російський коментатор у прямому ефірі образив за національною ознакою казахстанських дітей
Гречанін назвав гравців команди «Астана» «під*рами» та «чебур*дами»

Коментатору Гречаніну загрожує кримінальна справа

Російський спортивний коментатор Максим Гречані у прямому ефірі образив дитячу хокейну команду із Казахстану. Про це повідомляє «Главком».

Скандальний інцидент стався 5 січня.

Максим Гречанін, використовуючи нецензурну лексику, образив казахстанських хокеїстів у прямому ефірі під час матчу «Сибіру» та «Астани» на дитячо-юнацькому турнірі в Омську.

Він назвав гравців команди «Астана» «під*рами» та «чебур*дами», вважаючи, що мікрофон було вимкнено.

Пізніше Гречанин звернувся до батьків хокеїстів і вибачився за свої слова. Йому загрожує звільнення з «12 каналу» через скарги батьків.

Перевірку інциденту також розпочала Федерація хокею Росії, яка оцінить етичність вчинку коментатора. Також зберігається ймовірність порушення кримінальної справи щодо Гречаніна за статтею про розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: хокей росія журналіст скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
8 сiчня, 09:34
Головні заяви Трампа та Зеленського
Головні заяви Трампа та Зеленського
29 грудня, 2025, 00:28
Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков розкритикував «радикальні» розбіжності у мирному плані
Росія розкритикувала «радикальні» розбіжності у мирному плані
26 грудня, 2025, 20:34
Кожакін (крайній ліворуч) брав участь у публічній зустрічі з учасником російського вторгнення в Україну Романом Гришиним
Чемпіон світу з плавання потрапив у базу «Миротворця»
25 грудня, 2025, 11:41
Вадим Скібіцький розповів про дроновий потенціал Росії
Росія продовжує нарощувати значний дроновий потенціал – ГУР
24 грудня, 2025, 15:41
Зеленський: якщо Росія відмовиться, США посилять військову підтримку та санкції
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
24 грудня, 2025, 12:24
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
21 грудня, 2025, 04:48
Імовірний російський наступ голова ГУР пояснює площиною глибинних історично-психологічних травм і світоглядом росіян
Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу
20 грудня, 2025, 16:37
Вчительку Валентину Заярну до 12 років позбавлення волі, яка жила в Амвросіївці Донецької області
Росія засудила до 12 років вчительку з Донеччини, яка допомогла українському військовому – деталі справи
17 грудня, 2025, 12:17

Новини

Російський коментатор у прямому ефірі образив за національною ознакою казахстанських дітей
Російський коментатор у прямому ефірі образив за національною ознакою казахстанських дітей
У США поліція затримала колишнього пілота Формули-1
У США поліція затримала колишнього пілота Формули-1
Більше 80 років на двох. Марія та Вільямс зіграли унікальний поєдинок
Більше 80 років на двох. Марія та Вільямс зіграли унікальний поєдинок
Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном
Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном
Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026
Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026
Один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу
Один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua