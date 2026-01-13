Коментатору Гречаніну загрожує кримінальна справа

Російський спортивний коментатор Максим Гречані у прямому ефірі образив дитячу хокейну команду із Казахстану. Про це повідомляє «Главком».

Скандальний інцидент стався 5 січня.

Максим Гречанін, використовуючи нецензурну лексику, образив казахстанських хокеїстів у прямому ефірі під час матчу «Сибіру» та «Астани» на дитячо-юнацькому турнірі в Омську.

Він назвав гравців команди «Астана» «під*рами» та «чебур*дами», вважаючи, що мікрофон було вимкнено.

Пізніше Гречанин звернувся до батьків хокеїстів і вибачився за свої слова. Йому загрожує звільнення з «12 каналу» через скарги батьків.

Перевірку інциденту також розпочала Федерація хокею Росії, яка оцінить етичність вчинку коментатора. Також зберігається ймовірність порушення кримінальної справи щодо Гречаніна за статтею про розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.