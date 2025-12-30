Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN
На тлі ввічливості Трампа чітко простежувалася риторика, що більше тиснула на Київ, ніж змушувала Москву поступатися
фото: Офіс президента

Попри заявлену дружню атмосферу, вигоди від зустрічі є неоднозначними, і частина сигналів могла більше відповідати інтересам Москви, ніж безпосередньо інтересам України

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Мар‑а‑Лаго справила враження однієї з найбільш доброзичливих персональних зустрічей між двома лідерами за останній рік. Пресконференція та обмін жартами створили атмосферу «дружнього діалогу», і Трамп назвав переговори «чудовими». Втім, як звертає увагу CNN, за цією поверховою погодженістю приховуються стратегічні нюанси, які можуть бути вигідні й для Москви, передає «Главком».

На тлі ввічливості Трампа чітко простежувалася риторика, що більше тиснула на Київ, ніж змушувала Москву поступатися. Зокрема, у розмові Трамп поставив питання про доцільність укладання угоди «зараз», натякаючи, що Україні може бути важко утримати нинішні позиції. Така формула звучала схоже на коментар радника Кремля Юрія Ушакова, який підкреслював логіку «негайного рішення» щодо Донбасу, з огляду на ситуацію на передовій.

Ці сигнали не залишилися непоміченими в Кремлі. Речник президента РФ Дмитро Пєсков прямо заявив про те, що Трамп нібито нагадав українській стороні про поступове втрачання територій, яке продовжується внаслідок бойових дій. Москва у свою чергу наполягає, щоб Київ вивів свої війська з територій, які Росія ще не контролює повністю.

У цій динаміці сприйняття зустрічі Трампа з Путіним виглядає важливим контекстом. Як згадує CNN, раніше Трамп неодноразово демонстрував готовність до діалогу з російським диктатором, і саме Москва перемогла в дипломатичних дебатах щодо формату переговорів у серпні на саміті в Алясці – питання припинення вогню було відкинуто. Схоже, ці позиції і надалі впливають на тон і зміст комунікації США з Україною.

Однією з найболючіших тем для України залишилось припинення вогню, без якого проведення референдуму про статус територій є практично неможливим. Така нерозв’язана проблема може перекладатися на майбутні переговори й надалі, що вигідно не Києву, а саме сторонах, які хочуть зберегти статус кво або просунути свою позицію на полі бою.

Крім того, CNN наголошує, що деякі формулювання Трампа щодо ролі Путіна у питанні окупованих територій і атомної електростанції можуть бути інтерпретовані як заспокійливі меседжі для Москви, а не реальні сигнали тиску.

Що стосується теми гарантій безпеки, то у Мар‑а‑Лаго було досягнуто певного просування і тепер вони мають письмову форму, зокрема укладені на 15 років, хоча Україна хоче продовження терміну і ратифікації в Конгресі США. Самі гарантії не передбачають прямої присутності американських військ, але можуть активізувати підтримку Європи.

Водночас, поки Москва і Київ не зберуться за столом прямих переговорів, ситуація залишається невизначеною. Допоки Україна очікує чергових раундів консультацій із союзниками, Росія продовжує тиск на полі бою, а переговорний процес перебуває у стані застою, що, на думку експертів, дає Кремлю час для подальшого перегрупування позицій.

Насамкінець, як резюмує CNN, попри заявлену дружню атмосферу, вигоди від зустрічі є неоднозначними, і частина сигналів могла більше відповідати інтересам Москви, ніж безпосередньо інтересам України.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів.  За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України.

Читайте також:

Теги: росія переговори США Дональд Трамп Володимир Зеленський путін перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперечки про Булгакова вже не мають значення. І ось чому
Суперечки про Булгакова вже не мають значення. І ось чому
22 грудня, 19:31
Якщо Росія розпадеться, ризик відділення Далекого Сходу дуже високий
Розпад Росії після війни: що планує Китай
25 грудня, 15:09
Путін має намір вести довгі переговори лише з США
Bloomberg: Путіну вигідно затягувати переговорний процес щодо завершення війни
4 грудня, 00:35
Британські солдати армії у Фінляндії під час навчань НАТО на кордоні з Росією.
Командувач Збройних сил Британії закликає країну активізуватися для стримування російської загрози
15 грудня, 04:20
Росія та Шрі-Ланка розпочали переговори щодо створення ЗПГ-терміналу
Росія розглядає будівництво ЗПГ-терміналу у Шрі-Ланці
15 грудня, 13:29
Знищений залізничний вокзал у Фастові
Знищення вокзалу у Фастові. Зеленський відреагував на нічний обстріл
6 грудня, 11:55
Зливи накрили Каліфорнію
Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото)
26 грудня, 11:47
Сарваров народився 11 березня 1969 року
Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
22 грудня, 09:29
Зеленський наголосив, що після завершення війни першочергове значення матиме моральний стан суспільства
План процвітання до 2040 року. Зеленський розказав, що пропонують американці Україні за закінчення війни
24 грудня, 10:05

Політика

Китай розпочав масштабні бойові стрільби навколо Тайваню
Китай розпочав масштабні бойові стрільби навколо Тайваню
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
Гарантії безпеки від США. Зеленський озвучив позицію Києва
Гарантії безпеки від США. Зеленський озвучив позицію Києва
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua