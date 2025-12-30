Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN

На тлі ввічливості Трампа чітко простежувалася риторика, що більше тиснула на Київ, ніж змушувала Москву поступатися

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Мар‑а‑Лаго справила враження однієї з найбільш доброзичливих персональних зустрічей між двома лідерами за останній рік. Пресконференція та обмін жартами створили атмосферу «дружнього діалогу», і Трамп назвав переговори «чудовими». Втім, як звертає увагу CNN, за цією поверховою погодженістю приховуються стратегічні нюанси, які можуть бути вигідні й для Москви, передає «Главком».

На тлі ввічливості Трампа чітко простежувалася риторика, що більше тиснула на Київ, ніж змушувала Москву поступатися. Зокрема, у розмові Трамп поставив питання про доцільність укладання угоди «зараз», натякаючи, що Україні може бути важко утримати нинішні позиції. Така формула звучала схоже на коментар радника Кремля Юрія Ушакова, який підкреслював логіку «негайного рішення» щодо Донбасу, з огляду на ситуацію на передовій.

Ці сигнали не залишилися непоміченими в Кремлі. Речник президента РФ Дмитро Пєсков прямо заявив про те, що Трамп нібито нагадав українській стороні про поступове втрачання територій, яке продовжується внаслідок бойових дій. Москва у свою чергу наполягає, щоб Київ вивів свої війська з територій, які Росія ще не контролює повністю.

У цій динаміці сприйняття зустрічі Трампа з Путіним виглядає важливим контекстом. Як згадує CNN, раніше Трамп неодноразово демонстрував готовність до діалогу з російським диктатором, і саме Москва перемогла в дипломатичних дебатах щодо формату переговорів у серпні на саміті в Алясці – питання припинення вогню було відкинуто. Схоже, ці позиції і надалі впливають на тон і зміст комунікації США з Україною.

Однією з найболючіших тем для України залишилось припинення вогню, без якого проведення референдуму про статус територій є практично неможливим. Така нерозв’язана проблема може перекладатися на майбутні переговори й надалі, що вигідно не Києву, а саме сторонах, які хочуть зберегти статус кво або просунути свою позицію на полі бою.

Крім того, CNN наголошує, що деякі формулювання Трампа щодо ролі Путіна у питанні окупованих територій і атомної електростанції можуть бути інтерпретовані як заспокійливі меседжі для Москви, а не реальні сигнали тиску.

Що стосується теми гарантій безпеки, то у Мар‑а‑Лаго було досягнуто певного просування і тепер вони мають письмову форму, зокрема укладені на 15 років, хоча Україна хоче продовження терміну і ратифікації в Конгресі США. Самі гарантії не передбачають прямої присутності американських військ, але можуть активізувати підтримку Європи.

Водночас, поки Москва і Київ не зберуться за столом прямих переговорів, ситуація залишається невизначеною. Допоки Україна очікує чергових раундів консультацій із союзниками, Росія продовжує тиск на полі бою, а переговорний процес перебуває у стані застою, що, на думку експертів, дає Кремлю час для подальшого перегрупування позицій.

Насамкінець, як резюмує CNN, попри заявлену дружню атмосферу, вигоди від зустрічі є неоднозначними, і частина сигналів могла більше відповідати інтересам Москви, ніж безпосередньо інтересам України.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України.