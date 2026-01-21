Росія заявила про пошкодження портових терміналів через обстріл: є загиблі

У селищі Волна Темрюкського району загорілися чотири резервуари з нафтопродуктами

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився, що регіон другу добу нібито зазнає масованих атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис губернатора.

Політик стверджує, що під удар начебто потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району. «Сьогодні ввечері під удар потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району. На жаль, є жертви та поранені. За попередньою інформацією, загинули двоє працівників підприємства, ще кілька отримали поранення», – заявив він.

Посадовець повідомив, що на території терміналів виникла пожежа, загорілися чотири резервуари з нафтопродуктами. До ліквідації наслідків, за словами Кондратьєва, залучено 97 осіб та 29 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 97 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

До слова, уночі 21 січня окупанти масовано атакували безпілотниками південь Одещини. Внаслідок чого постраждала людина, пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. Крім того, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину, загинули люди.