Війна на Близькому Сході змусила ресторани Індії змінити меню

Через дефіцит газу ресторани відмовилися від фритюру, а крематоріям бракує палива

У країнах Південної Азії через дефіцит газу почалися серйозні перебої в роботі ресторанів, крематоріїв та освітніх закладів. Причиною стала енергетична криза після загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, перебої з постачанням газу виникли після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Країни Південної Азії, які значною мірою залежать від постачання енергоносіїв із Перської затоки, опинилися серед найбільш постраждалих.

В Індії частина крематоріїв була змушена перейти на електричні печі через нестачу газу. Ресторани також скорочують години роботи та прибирають із меню страви, для приготування яких потрібне смаження у фритюрі.

У Пакистані влада запровадила чотириденний робочий тиждень для державних службовців. Крім того, через енергетичну кризу в країні тимчасово закрили школи.

У Бангладеш через нестачу енергоносіїв призупинили навчання в університетах та ввели обмеження на використання газу.

Як зазначає Financial Times, ситуація погіршилася після фактичного закриття Ормузької протоки. Через це загострилася конкуренція за газ на світовому ринку, що призвело до перебоїв із постачанням у країнах Південної Азії.

До слова, індійська компанія Reliance Industries Ltd придбала щонайменше 6 млн барелів російської нафти з поставкою у березні. Закупівля відбулася після того, як постачання енергоносіїв з Близького Сходу постраждали через війну в Ірані.

Раніше глобальна торговельна стабільність опинилася під загрозою після того, як Верховний суд США заблокував основний пакет тарифів президента Дональда Трампа. У відповідь Нью-Делі терміново відклало візит своєї делегації до Вашингтона, намагаючись оцінити нові умови гри в умовах юридичного та економічного безладу в Штатах.