Віталій Шапран Економічний експерт

Іранська пастка. Як війна на Близькому Сході добиває економіку Росії

РФ вже фінансово не тягне цю війну
Два поганих сценарії для Росії по завершенню іранського конфлікту

Сьогодні стало зрозумілим, що США не хочуть влазити у масштабну війну з наземною операцією в Ірані. Але і вийти з війни переможеними США не можуть собі дозволити.

Ситуацію в Ірані російські ЗМІ та влада довго використовували для підтримки віри в російську економіку, і подавали високі ціни на нафту як рятівне коле для росіян. Втім, варіантів розвитку подій навколо Ірану зараз всього два:

  1. Швидкі мирні домовленості США та Ірану з відкриттям Ормузу. В такому випадку на ринок поступить нафта з 1600 танкерів, яка буде здатна сильно вдарити по цінах на нафту та скраплений газ. До ефекту додаються нафта з ОАЕ, яка вже вийшла з ОПЕК+, та бажання інших країн Близького Сходу наростити видобуток, щоб компенсувати три місяці обмеженого експорту з регіону. Це варіант, який за три-чотири місяці призведе до летального наслідку для системи державних фінансів РФ.
  2. Довгий конфлікт з періодичним відкриттям та закриттям Ормузу, який призведе до сильного охолодження світової економіки, основними бенефіціарами якої є США, КНР та ЄС. Охолодження економіки завжди супроводжується падінням попиту на нафту, і цей процес вже розпочався. Китай у квітні на фоні дефіциту нафти на ринку вже скоротив її імпорт до мінімуму з 2022 року.

Обидва сценарії для РФ погані, але перший є гіршим, оскільки передбачає моментальну гостру кризу. Другий варіант передбачає проблеми в економіці через глобальну кризу і падіння попиту на енергоносії.

В обох випадках економісти у якості «ліків» прописують РФ скоротити витрати бюджету, але (як показав перший квартал) зробити це вони не можуть без завершення війни в Україні. Визнати ж, що РФ вже фінансово не тягне цю війну, путінська команда не поспішає.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта війна Китай конфлікт росія Іран США

