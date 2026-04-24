Путін у відчаї. Економічну кризу у Росії вже не приховати

У Кремлі мовчки дивляться на крах економіки

На минулому тижні російський диктатор якось невпевнено пояснював зниження ВВП РФ за перші два місяці 2026 року на 1,8% зміною погодних умов і більшою кількістю вихідних ніж у 2025 році.

Пояснення надавались публічно прямо на зборах економічного блоку уряду РФ та ЦБР, і виглядали трохи кумедними. Всі, хто був за столом з Путіним, розуміли, хто саме винний в економічній кризі РФ, яку вже не може приховати навіть офіційна статистика, але більшість членів економічного блоку просто мовчки розглядали стіл, за яким сиділи.

У квітні російський уряд отримає нафтогазових доходів до бюджету на рівні близько 1 трлн рублів, що вдвічі більше ніж в середньому за попередні місяці саме через зростання «податкової» ціни російської нафти до 77 доларів за барель.

Але додаткові доходи бюджету не зігріли душу диктатора, бо за перший квартал дефіцит федерального бюджету склав 4,6 трлн. І хоча цифри дефіциту консолідованого бюджету за перший квартал уряд РФ приховує, але відомо, що вже за перші два місяці він становив близько 6 трлн рублів.

Російські регіони, які раніше генерували профіцит, почали 2026 рік з генерації дефіциту, причому з космічною швидкістю. Тож квітневий трильйон рублів для путінського бюджету – то як лікувати кульове поранення подорожником.