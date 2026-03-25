Іран відмовився від перемир’я зі США: що відомо

Єгор Голівець
Тегеран не прийняв пропозицію США щодо миру
фото з відкритих джерел

У Тегерані заявили, що не дозволять диктувати умови і продовжать удари

Іранське керівництво відхилило пропозицію США з умовами потенційного припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Press TV.

За словами співрозмовника видання, у керівництві Ірану не готові приймати умови, запропоновані Вашингтоном. «Іран завершить війну тоді, коли вирішить це зробити, і коли будуть виконані його власні умови», – заявив посадовець.

Він також наголосив, що Тегеран не дозволить США диктувати правила та має намір продовжувати бойові дії. За його словами, Іран налаштований і надалі оборонятися та завдавати «серйозних ударів», доки його вимоги не будуть виконані.

Також співрозмовник зазначив, що американська сторона намагалася встановити контакт через різні дипломатичні канали. Водночас запропоновані США умови, викладені у форматі «15 пунктів», у Тегерані назвали «надмірними та відірваними від реальності з невдачами США на полі бою».

Нагадаємо, що речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують. 

Раніше Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден. 

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

