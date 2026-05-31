США і санкції проти РФ: де межа інтересів?

Економічний егоїзм США – чи заважає він санкціям?

Сьогодні багато хто в Україні критикує США за поступки РФ, в т.ч. в галузі санкційної політики. Втім, з економічними санкційними рішеннями США не все так однозначно.

Наприклад, послаблення санкцій проти РФ в березні дозволяло торгувати російською нафтою, яка вже була завантажена в танкери, і ціна на яку в більшості випадків вже була визначена.

У квітні і травні, цей крок, звісно, вже був вкрай не бажаним. Але офіційні особи Індії заявили, що їх країна буде купувати російську нафту з дозволу чи без дозволу США.

Дійсно, перекриття Іраном Перської затоки і удари по ОАЕ залишили регіон у режимі дефіциту і призвели до охолодження промисловості. Не раз спостерігав, що США намагаються не застосовувати санкції, коли не впевнені в їх результативності.

То чи був вибір у мінфіну США щодо послаблення нафтових санкцій проти РФ? Звісно, можна було запровадити санкції і спостерігати за тим, як їх мало хто виконує.

На цьому фоні навряд чи США можна вважати друзями РФ і на минулому тижні це підтвердилось: США ввели компенсаційне мито на паладій з РФ в розмірі 109,1%. Мито буде стосуватись в основному Норнікелю, по відношенню до якого в США провели антидемпінгове розслідування. Скоріш за все, це мито запровадять заднім числом з липня 2025 року, це дозволяє законодавство США.

Чи буде загострення санкцій США по відношенню до РФ? Я думаю, що обов’язково буде, і пік такого загострення відбудеться в найбільш незручний для РФ момент – момент низьких цін на нафту.

А поки що влада США веде свій санкційний корабель між айсбергами ризиків невиконання санкцій, економічним егоїзмом і прагненням врегулювати ситуацію на Близькому Сході.