Блогер Ілля Ремесло, який виступив проти Путіна, опинився у божевільні

Російський пропагандист напередодні озвучив п'ять претензій до Путіна

Провладного російського блогера Іллю Ремесло, який виступив із різкою критикою президента РФ Володимира Путіна, запроторили до божевільні. Тепер він – пацієнт психіатричної лікарні №3 імені Скворцова-Степанова у Петербурзі. Про це повідомляють російські медіа, інформує «Главком».

Російські засоби масової інформації повідомляють, що зранку 19 березня Ремесло перестав відповідати на телефонні дзвінки і не з'являвся в соцмережах.

Першим про госпіталізацію Іллі Ремесла повідомив блогер Олександр Картавих. Згодом телеграм-канал Baza написав, що кремлівський активіст перебуває у стаціонарі 16-го відділення петербурзької міської психіатричної лікарні ім. Скворцова-Степанова. Це відділення, як повідомляється, спеціалізується на лікуванні чоловіків із симптомами психічного розладу, що проявилися вперше. У довідковій лікарні журналістам підтвердили, що вони мають такого пацієнта.

Чим «відома» божевільня №3 у Петербурзі

Петербурзька лікарня ім. Скворцова – Степанова існує з 1870 року, йдеться на сайті установи. У радянські часи ця лікарня використовувалася для каральної психіатрії, розповідав у 2007 році виконавчий директор Цивільної комісії з прав людини Роман Чорний. А радянський історик Георгій Чернявський перераховував її серед найвідоміших «в'язниць із психвідділеннями».

Міська психіатрична лікарня №3 імені І. І. Скворцова-Степанова у Петербурзі фото з відкритих джерел

У цій лікарні утримувався, наприклад, радянський дисидент Олександр Скобов. Його відправили до клініки у 1976 році після акції, під час якої активісти розкидали близько сотні листівок із закликами до «повалення тиранії чиновників» та «встановлення справжнього гуманного соціалізму». У цій лікарні йому поставили діагноз «шизофренія».

За що Путін покарав Ремесло

Ілля Ремесло напередодні опублікував у своєму телеграм-каналі «П'ять причин, через які я перестав підтримувати Володимира Путіна». Зокрема, він назвав війну з Україною «абсолютно тупиковою», поскаржився на шкоду економіці Росії, задушення свободи медіа та інтернету, а також заявив, що Путін надто довго перебуває при владі та не поважає своїх виборців.

Блогер звинуватив Путіна у неадекватному сприйнятті ситуації на фронті та в економіці. Він пише, що «навіть до війни з економікою були проблеми – у найбагатшій країні десятки мільйонів людей є бідними».

Автор також зазначив, що політика Путіна перетворила Росію на країну-вигнанця, що руйнує майбутнє наступних поколінь. Також неочікувано заявив, що 26-річне правління Путіна призвело до повної втрати зв'язку з реальністю. Блогер також заявив, що Росії «потрібен новий сучасний президент», оскільки чинний режим вичерпав себе і веде країну до катастрофи.

У мережі спочатку припускали, що обліковий запис блогера зламали, проте він підтвердив, що писав пост сам.

«Главком» також писав, що після публікації заяви Ремесло отримував «божевільні дзвінки» від знайомих у службах безпеки, які закликали його видалити публікацію. Як зазначає The Guardian, заява Ремесло викликала збентеження не тільки в Z-середовищі, але навіть у російській опозиції, яка зараз вся суцільно в еміграції і погано розуміє, що взагалі відбувається в самій Росії.

До слова, напередодні російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю. Повідомляється, що дівчину утримували в колонії у місті Кінешма. У суді вона цитувала вірші Шевченка, потім вона говорила про Україну та російське повномасштабне вторгнення.

«Україна – це вільна країна, вільна нація, і вона сама вирішуватиме свою долю. Якщо хтось транслюватиме наративи загарбника, то українці його ненавидітимуть. І нема чого тут говорити про українських націоналістів. Довели самі. Я мрію, звісно, ​​щоб Україна повернула собі кожну п'ядь своєї землі, включно з Донбасом і Кримом», – заявляла активістка. За ці слова російський суд додатково оштрафував її на 40500 рублів у справі про «дискредитацію російської армії».