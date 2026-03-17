«Це була зрада. Договорняк!» Ексглава Донецької ОДА розказав, хто випустив Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році

Сергій Тарута вважає, що домовленість про вихід Гіркіна зі Слов'янська організував Петро Порошенко

Народний депутат України Сергій Тарута, який у 2014 році очолював Донецьку облдержадміністрацію, розповів, як колони терористів під орудою Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) виходили неушкодженими зі Слов'янська. Тарута переконаний, що вийти російським терористам вдалося лише завдяки «договорняку». Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наташі Влащенко, інформує «Главком».

В інтерв'ю нардеп Сергій Тарута стверджує, що колона Гіркіна, яка налічувала сотні одиниць техніки та розтягнулася на кілометри, рухалася абсолютно відкрито. «Настільки велика колона, що вони із 5:30 ранку до 9 години формували цю колону. 3500 людей. Багато було там бронетехніки, багато було машин, на яких переїжджали. І ця колона була там, мабуть, кілометрів 15», – розповів нардеп.

Ігор «Стрєлков» Гіркін у Донецьку фото з відкритих джерел

Цю, колону, за словами Тарути, тоді можна було зупинити. Але цього ніхто не зробив. «Вони були тут між Костянтинівкою і Донецьком. Там якраз був наш останній блокпост. І там уже були наші військові, але їх пропустили», – додає колишній очільник Донецької облдержадміністрації.

Гіркін у Слов'янську, 2014 рік фото: АР





Сергій Тарута припускає, що тоді мав місце факт змови. «Моє суб'єктивне розуміння, що це був договорняк. Порошенко ж тоді хотів бути президентом-переможцем. І тоді ж він казав, причому військовим: «Кожен день щось звільняйте». Але звільняти військовим шляхом було практично дуже складно», – додав Сергій Тарута.

Також колишній очільник Донецької облдержадміністрації прокоментував роль тодішнього президента України Петра Порошенка.

«Я думаю, що була якась домовленість Порошенка. Муженко (колишній головнокомандувач Збройних Сил України, – «Главком») слухав, безумовно, тільки верховного командувача, і він від нього, мабуть, отримав такий наказ – не заважати цій колоні, яка спокійно зайшла в Донецьк», – описує події 12-річної давнини Тарута.

Колона російських найманців дісталася Донецька фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Сергій Тарута очолював Донецьку обласну державну адміністрацію (ОДА) у період з 2 березня 2014 року по 10 жовтня 2014 року. Його було призначено на посаду указом виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова у розпал початку російської агресії на Донбасі, і він керував областю протягом перших місяців бойових дій.

