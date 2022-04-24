Неймовірна молитва посеред страшних звуків війни (відео)

Бабуся Уляна під час обстрілів тихенько прочитала молитву «Сон Богородиці»

Під час обстрілу російськими загарбниками села Друцьке на Чернігівщині його мешканка, бабуся Уляна, разом із бійцями 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського знаходилася у маленькому погребі. Обстріл із важкого озброєння тривав близько години. Раптом бабуся Уляна почала тихенько читати молитву «Сон Богородиці». За кілька хвилин до того боєць на псевдо «Чех» увімкнув диктофон, щоб зафіксувати вибухи. Ось так, зовсім випадково, на його телефоні залишилася ця неймовірна молитва посеред страшних звуків війни.

Заснула пресвятая Богородиця Діва на горі Осіянській,

Приснився їй сон.

Прийшов до неї Ісyc Христос:

«Мати моя, Маріє, чи ти спиш?»

«Заснула, мій синку, приснився мені сон,

Що тебе спіймали,

На хресті розпинали.

Ручки-ніжки прибивали, коп’єм ребра виймали».

«Мати моя Марія, то не сон, то правда!»

У неділю раненько, як сонечко сходить,

Божа мати Ісуса за рученьку водить.

Повела його на всенощну,

Зі всенощної на утреню.

А з утрені на службу божу,

А з служби божої на Йордань.

А на морі білий камінь,

А на тому камені церква,

А в тій церкві Ісyc Христос лежить —

Голову склонив і руки зложив.

Прийшли до нього Петро-Павло:

«Боже-Боже наш, які ти муки приймаєш!»

«Не дивіться на мої муки, а беріть хрести в праві руки,

І йдіть по церквах, по монастирях.

Кажіть старому і малому:

Хто буде молитву цю знати,

Той не буде в воді потопать,

В огні погорать,

Того буде куля минать.

А над тим усім буде Матір Божа стоять, від усіх бід сохранять.

Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва «Сон Богородиці»

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