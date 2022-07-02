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    Події в Україні

    Прикордонники знайшли диск із документами військових РФ, які вторглися в Україну (відео)

    Знайдена прикордонниками&nbsp;інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну - Прикордонники знайшли диск із документами військових РФ, які вторглися в Україну (відео)
    Знайдена прикордонниками інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну
    фото: скріншот із відео

    На носії є більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під Москви

    На Чернігівщині прикордонники знайшли диск із документами військової частини РФ, яка брала участь у війні проти України. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

    На носії є більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під Москви: штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових, технічна документація озброєння та військової техніки.

    На диску також були документи з участі у навчаннях, бойової готовності, карти та інша службова документація. Деякі з них мали гриф «Таємно». Тепер українські правоохоронці також мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників.

    Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну. І всі вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

    Раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

    Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

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    Теги: прикордонники росія окупанти СБУ армія війна документи військові Україна озброєння окупація мясо #stoprussia
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    Прикордонники знайшли диск із документами військових РФ, які вторглися в Україну (відео)