  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Шендерович

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Пуританські граблі для Дональда Трампа

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Розсилка
    Пуританські граблі для Дональда Трампа

    Про громадську мораль та лицемірство у американській політиці

    Мовою оригіналу

    Новые обвинения против Трампа заставляют опечалиться даже его противников (если только те не в доле с Хиллари, разумеется).

    Тема основательно замылилась и незатейливо сменилась. О чем речь-то? - проясните, а то я запутался... Сговор Трампа с Путиным? Предъявите доказательства и гоните его вон. Неуплата налогов? Предъявите, гоните вон, разорите и посадите. Хамство? Ну, хамство Трампа доказано тысячу раз, но это уже вопрос к избирателю - ему нравится хамство (это у вас еще Жириновского не было).

    Меняйте законодательство, лишайте избирательных прав тех, кому нравятся хамы! Шучу. (Это из меня Латынина заговорила).

    А если не шутя, то - спустя почти четверть века Америка снова загоняет сама себя в пуританскую ловушку. 

    Клинтон соврал под присягой! А какого рожна вы спрашивали? Он продавал Монике государственные секреты? Нет? А что? Ах, он трогал ее сигарами где не попадя? Ваше какое дело? Хиллари терпит, и вы терпите. Но нет! - приперли мужика к стенке, устроили всеамериканское партийное собрание, и мужик сделал то, что и должен делать в таких случаях: соврал. Но общественность была начеку: предъявила пятна на платье со справкой из лаборатории! Мир чуть не кончил от того секса - едва не погнали Билли из Белого дома...

    Читайте також

    Политических противников Клинтона я понимаю - всякое лыко в строку, когда речь идет о таких ставках и таких перспективах! Тут не до правил приличия, знаете ли... Понимаю и нынешних политических противников Трампа - с этим рыжим не до правил приличия тем более! И самое милое дело устроить ему темную, сделав из попытки договориться с порномоделью о молчании серьезное нарушение законодательства, - ибо покупка молчания, безусловно, была осуществлена в предвыборных целях, а значит, налицо нелегальное финансирование кампании!
    Прищучили. Мои поздравления.

    Но есть вопрос - не в защиту Трампа, а о правилах политической игры. 

    Они в Америке таковы, что семейные ценности, наравне с верой в бога, являются священной коровой. И если в частной жизни американской гражданин (слава богу) совершенно свободен и на бескрайних просторах от Сан-Франциско до Алабамы, проездом через мормонов, может, выбрав штат себе по душе, практиковать вообще что угодно, - то жизнь политическая в США нормирована очень и очень строго. 

    И черный президентом Америки уже был, а морально неустойчивого не предвидится. То есть, налево ходят, разумеется, все или почти все, но поди заяви сексуальную свободу в политической программе!

    То же со Всевышним. Во что именно верит Хиллари Клинтон, бог весть, но огромный сет ее предвыборной дуэли с Обамой, в прошлый заезд, был посвящен именно религиозным ценностям. Не знаю, как обошелся с этой темой Трамп, но как минимум не припомню явки с повинной о том, что ему сей предмет пофиг.

    Возвращаясь к коллизии с говорливой порнозвездой, - покупая ее молчание, Трамп играл по американским правилам. Правилам, которые выдумал и сделал обязательными - не он. В некотором смысле, политическая система вынудила его скрывать правду, как перед этим вынудила врать несчастного Клинтона. После чего обоих торжественно уличили в нарушениях закона и поволокли за ушко да на солнышко.

    Смешной и поучительный парадокс, в случае с Трампом, заключается в том, что всей своей простоватой риторикой он делал ставку, прежде всего, на консервативную, пуританскую Америку. Ту Америку, которая легко покупается на обещание величия, но явно не пришла бы в восторг от описаний свальных грехов будущего президента США в доброжелательном эфире CNN.

    Трамп выиграл, сведя этот риск к минимуму. Он играл по правилам - фальшивым, но обязательным. Теперь по этим же правилам играют его противники, выжимая из сексуальных приключений оппонента - его государственное преступление.

    Все это дико занимательно, конечно. Тем, кто рассматривает происходящее как тотализатор, впору делать новые ставки. Зрителям - пуская слюну, осаждать дом порнозвезды и требовать подробностей, как завещано в песне Галича... 
    Но не всем одинаково весело.

    США - не Албания, перемены в которой могут интересовать нас только с общегуманитарной точки зрения. Это страна, в значительной степени определяющая правила игры в мире. От ее действий зависят валюты и рынки, зависит баланс сил по любым значимым вопросам геополитики... Политические расклады в США - не досужий интерес для политолога-американиста, а что-то вроде свежего анализа крови для всей планеты. 

    И нам («стоящим тут же, за забором», говоря языком раннего Жванецкого), честно говоря, очень не хотелось бы, чтобы такие серьезные позиции, как пост номер один в Белом доме, определялись в схватке частного либидо с общественным пуританизмом. 
    Хотелось бы чего-то поосновательнее.

    Я не за Трампа и не за Клинтон(а). Я против государственного лицемерия, которое, по моему скромному мнению, гораздо опаснее секса с порнозвездами и нецелевого использования сигар в Овальном кабинете.

    P.S. Спасибо читателям за уточнение юридической ситуации. То, что жлобский Трамп заплатил своим бабам за молчание из предвыборного фонда, - безусловный состав преступления, но текст вообще не про это. Он - про общественную мораль, подразумевающую лицемерие. А тратить казенные деньги нехорошо, да. ))

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ