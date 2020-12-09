Расистський скандал в Лізі чемпіонів: чи не зійшло ти з глузду, дороге прогресивне людство?

П'єр Вебо (або його нащадки) зустрінуться одного разу не з заляканим суддею Колцеску, а зі справжніми расовими проблемами, ними ж і створеними

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«Негритянского боксера вы можете отличить по светло-голубой каёмке на трусах.»

Из Довлатова

Собственно, ничего нового: я уже подробно излагал свой взгляд на проблему полгода назад, в разгар истории с гибелью Флойда и раскруткой темы BLM…

Просто — свежий пример.

Вчерашний матч Лиги Чемпионов ПСЖ-Истамбул был прерван из-за расистского скандала, сообщают СМИ. Резервный судья матча Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо — «черным», сообщают СМИ…

Если прочитать это сообщение, не зная контекста, перед глазами возникнет и впрямь неприглядная картина… Что же сказал этот отвратительный Колцеску тренеру «Истамбула»? Он обратился к нему именно как к черному? Как-то намекнул на расовую неполноценность?

Да нет же, упаси боже. Резервный судья, общаясь с главным по гарнитуре — и находясь в это время в эпицентре футбольных страстей — передавал информацию о том, какой именно человек на скамейке запасных «Истамбула» должен быть удален за агрессивное поведение (sic!).

А это и был Пьер Вебо.

И вот, помогая главному судьбе не ошибиться с карточкой, резервный судья назвал Вебо — черным. Просто — рядом были и белые помощники тренера, вот и все. Это было кратчайшее визуальное описание, без малейшей отрицательной коннотации! Если бы на голове у Пьера Вебо была красная бандана, судья сказал бы, наверное — тот, который в красной бандане. Если бы Пьер Вебо был одноногим, судья сказал бы — тот, который без ноги.

Несчастный Колцеску должен был, видимо, вспомнить слово «афроамериканец» и произнести именно его. О да! А главный судья, перед тем как показать красную карточку Пьеру Вебо, — преклонить перед ним колено. Но, видите ли, их мысли были заняты работой. Им в голову не приходило, что через минуту они станут жертвами отвратительной спекуляции…

Но слово «черный» было расслышано на скамейке «Истамбула», и вот — «расистский скандал»! Высосанный из пальца, сварганенный на ровном месте, из ничего…

Расисты на стадионе ПСЖ в этот момент, скорее всего, были — как в любой случайно взятой толпе найдется и расист, и гомофоб, и антисемит, и просто человек с редким заболеванием… — но к судье Себастьяну Колцеску это не имеет никакого отношения. Он виноват только в том, что не успел вбить в себя до автоматизма новые, доведенные до абсурда, запреты эпохи «политкорректности».

Слово «negro», означающее — всего лишь и только! — черный цвет, объявлено расистским, а презумпция невиновности выброшена на помойку — и теперь не Вебо и примкнувший к нему Демба Ба должны доказывать миру, что судья Колцеску расист, а он сам вынужден судорожно оправдываться перед миром.

Ему грозит отстранение от работы и остракизм, а оклеветан он уже.

Интересно, кстати, каковы были бы судебные перспективы у иска Колцеску к тем, кто спровоцировал эту клевету?

Сегодня — полагаю, вполне ничтожные.

Но маятники имеют свойство возвращаться. И если очень долго кричать «волки, волки», волки однажды придут — настоящие, а веры в крик уже не будет. И если, вместо борьбы с расизмом, долго и настойчиво заниматься спекуляциями на эту тему, оскорбляя здравый смысл и чувство справедливости, — расизм получит нешуточную эмоциональную подпитку. Уже получает.

И Пьер Вебо (или его потомки) встретятся однажды не с запуганным судьей Колцеску, а с настоящими расовыми проблемами, ими же и созданными и подогретыми.

Не сошло ли ты с ума, дорогое прогрессивное человечество?

Джерело: Эхо Москвы

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