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    УЄФА визначилася з долею перерваного через расистський скандал матчу Ліги чемпіонів

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    Румунський рефері Себастьян Колцеску опинився в епіцентрі скандалу - УЄФА визначилася з долею перерваного через расистський скандал матчу Ліги чемпіонів
    Румунський рефері Себастьян Колцеску опинився в епіцентрі скандалу
    Світлина - Фейсбук Ростислава Білого

    Про покарання для судді мова поки не йде, але нову бригаду УЄФА призначила

    УЄФА відреагував на расистський скандал навколо матчу Ліги чемпіонів «Парі Сен-Жермен» - «Істамбул Башакшехір».

    Інцидент стався в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Імовірно, румунський резервний суддя Себастьян Колцеску назвав помічника головного тренера «Істамбула» П'єра Вебо «чорним». Це не сподобалося самому Вебо і форварду «Істанбула» Демба Ба. Гості вирішили на знак протесту зійти з поля і не продовжили зустрічі.

    «УЄФА відомо про інцидент під час матчу Ліги чемпіонів між «Парі Сен-Жермен» і «Істамбул Башакшехір». Ми проведемо ретельне розслідування. Расизму та дискримінації у всіх її формах немає місця у футболі», - йдеться в заяві УЄФА в Twitter.

    Матч буде дограний сьогодні, 9 грудня о 19:55 за київським часом.

    Стали відомі імена нових арбітрів, які судитимуть поєдинок: суддя – Денні Маккелі (Нідерланди); асистенти - Маріо Дікс (Нідерланди), Марчін Бонек (Польща); четвертий суддя – Бартош Франковскі (Польща); VAR – Марко Ді Белло (Італія); AVAR – Мауріціо Маріані (Італія); резервний помічник – Якуб Вінклер (Польща).

    На момент припинення зустрічі рахунок був невідкритий.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ суддя Ліга чемпіонів скандал розслідування расизм ФК Парі Сен-Жермен ФК «Істамбул Башакшехір» Демба Ба Себастьян Колцеску П'єр Вебо
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