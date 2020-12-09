УЄФА визначилася з долею перерваного через расистський скандал матчу Ліги чемпіонів
Про покарання для судді мова поки не йде, але нову бригаду УЄФА призначила
УЄФА відреагував на расистський скандал навколо матчу Ліги чемпіонів «Парі Сен-Жермен» - «Істамбул Башакшехір».
Інцидент стався в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Імовірно, румунський резервний суддя Себастьян Колцеску назвав помічника головного тренера «Істамбула» П'єра Вебо «чорним». Це не сподобалося самому Вебо і форварду «Істанбула» Демба Ба. Гості вирішили на знак протесту зійти з поля і не продовжили зустрічі.
«УЄФА відомо про інцидент під час матчу Ліги чемпіонів між «Парі Сен-Жермен» і «Істамбул Башакшехір». Ми проведемо ретельне розслідування. Расизму та дискримінації у всіх її формах немає місця у футболі», - йдеться в заяві УЄФА в Twitter.
Матч буде дограний сьогодні, 9 грудня о 19:55 за київським часом.
Стали відомі імена нових арбітрів, які судитимуть поєдинок: суддя – Денні Маккелі (Нідерланди); асистенти - Маріо Дікс (Нідерланди), Марчін Бонек (Польща); четвертий суддя – Бартош Франковскі (Польща); VAR – Марко Ді Белло (Італія); AVAR – Мауріціо Маріані (Італія); резервний помічник – Якуб Вінклер (Польща).
На момент припинення зустрічі рахунок був невідкритий.