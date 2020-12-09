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    Скандал у Лізі чемпіонів: матч у Парижі зірваний через звинувачення в расизмі судді

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    &laquo;Істанбул Башакшехір&raquo; зійшов з поля на самому початку - Скандал у Лізі чемпіонів: матч у Парижі зірваний через звинувачення в расизмі судді
    «Істанбул Башакшехір» зійшов з поля на самому початку
    Світлина - AFP

    Імовірно, резервний суддя Себастьян Колцеску назвав помічника головного тренера «Істанбула» П'єра Вебо «чорним»

    Футболісти турецького «Істанбул Башакшехір» зійшли з поля у першому таймі і після довгих вмовлянь відмовилися догравати матч шостого туру Ліги чемпіонів із французьким «Парі Сен-Жермен» у Парижі.

    Гра була перервана на самому початку після того, як турецькі футболісти звинуватили одного з членів румунської бригади арбітрів у расизмі.

    Імовірно, резервний суддя Себастьян Колцеску назвав помічника головного тренера «Істанбула» П'єра Вебо «чорним». Це не сподобалося самому Вебо і форварду «Істанбула» Демба Ба.

    Передбачалося, що зустріч відновиться о 23:00 за київським часом. Але в підсумку турецькі футболісти так і не з'явилися на полі. Футболісти «ПСЖ» деякий час перебували в тунелі, але потім повернулися в роздягальню. Турецький клуб вимагав, щоб винного арбітра виключили з суддівської бригади.

    Наразі доля поєдинку знаходиться в руках УЄФА.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ суддя скандал расизм ФК Парі Сен-Жермен ФК «Істамбул Башакшехір» Демба Ба Себастьян Колцеску П'єр Вебо
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