Скандал у Лізі чемпіонів: матч у Парижі зірваний через звинувачення в расизмі судді
Імовірно, резервний суддя Себастьян Колцеску назвав помічника головного тренера «Істанбула» П'єра Вебо «чорним»
Футболісти турецького «Істанбул Башакшехір» зійшли з поля у першому таймі і після довгих вмовлянь відмовилися догравати матч шостого туру Ліги чемпіонів із французьким «Парі Сен-Жермен» у Парижі.
Гра була перервана на самому початку після того, як турецькі футболісти звинуватили одного з членів румунської бригади арбітрів у расизмі.
Імовірно, резервний суддя Себастьян Колцеску назвав помічника головного тренера «Істанбула» П'єра Вебо «чорним». Це не сподобалося самому Вебо і форварду «Істанбула» Демба Ба.
Передбачалося, що зустріч відновиться о 23:00 за київським часом. Але в підсумку турецькі футболісти так і не з'явилися на полі. Футболісти «ПСЖ» деякий час перебували в тунелі, але потім повернулися в роздягальню. Турецький клуб вимагав, щоб винного арбітра виключили з суддівської бригади.
Наразі доля поєдинку знаходиться в руках УЄФА.