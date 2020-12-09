Ліга чемпіонів: расизм, вилучення українця, крах «Манчестер Юнайтед» і решта матчів вівторка (відео)

Попри один недограний матч, усі учасники 1/8 фіналу від перших чотирьох груп вже визначені

У вівторок, 8 грудня, відбулися сім з восьми поєдинків заключного туру групового турніру Ліги чемпіонів у чотирьох групах. Зустріч «Парі Сен-Жермен» - «Істамбул Башакшехір» була перервана через звинувачення одного з арбітрів у расизмі.

Найбільшою сенсацією ігрового дня став виліт англійського «Манчестер Юнайтед», який, поступившись у Ляйпціґу, відсунувся в групі на третє місце.

У групі, де вчора здобуло право виступати в Лізі Європи київське «Динамо», туринський «Ювентус» у матчі за перше місце трохи несподівано розгромив на «Камп Ноу» «Барселону».

Також право виступати у плей-оф здобули дортмундська «Боруссія» і римський «Лаціо».

«Челсі» (Лондон, Англія) – «Краснодар» (РФ) – 1:1

Голи: 0:1 – Ремі Кабелья (24). 1:1 – Жоржіньо (28, з пенальті)

«Ренн» (Франція) – «Севілья» (Іспанія) – 1:3

Голи: 0:1 – Жюль Кунде (32). 0:2 – Юссеф ен-Насирі (45+3). 0:3 – Юссеф ен-Насирі (81). 1:3 – Жоржіньо Руттер (86)

Підсумкове становище у групі Е: «Челсі» - 14, «Севілья» - 13, «Краснодар» - 5, «Ренн» - 1

«Лаціо» (Рим, Італія) – «Брюґґе» (Бельгія) – 2:2

Голи: 1:0 – Хоакін Корреа (12). 1:1 – Руд Вормер (15). 2:1 – Чіро Іммобіле (27, з пенальті). 2:2 – Ганс Ванакен (76)

З 39-ї хвилини гості грали в меншості оскільки через два попередження поле покинув український оборонець Едуард Соболь.

«Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 1:2

Голи: 1:0 – Себастьян Дріуссі (16). 1:1 – Лукаш Піщек (68). 1:2 – Аксель Вінсель (78)

Підсумкове становище в групі F: «Боруссія» Д – 13, «Лаціо» - 10, «Брюґґе» - 8, «Зеніт» - 1

«Динамо» (Київ, Україна) – «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – 1:0

«Барселона» (Іспанія) – «Ювентус» (Турин, Італія) – 0:3

Голи: 0:1 – Кріштіану Роналду (13, з пенальті). 0:2 – Вестон Меккені (20). 0:3 – Кріштіану Роналду (52, з пенальті)

Підсумкове становище команд у групі G: «Ювентус» - 15, «Барселона» - 15, «Динамо» К – 4, «Ференцварош» - 1

«Ляйпціґ» (Німеччина) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 3:2

Голи: 1:0 – Анхеліньо (2). 2:0 – Амаду Гайдара (13). 3:0 – Джастін Клюйверт (69). 3:1 – Бруну Фернандеш (80, з пенальті). 3:1 – Ібрагіма Конате (82, автогол)

Матч «Парі Сен-Жермен» - «Істамбул Башакшехір» був перерваний через те, що футболіст турецького клубу звинуватив четвертого суддю в расизмі. На знак протесту команди покинули поле. Зустріч буде дограно сьогодні, 9 грудня. Правда, після поразки «Манчестер Юнайтед» у Ляйпціґу результат цієї зустрічі турнірного значення не має взагалі. Незалежно від підсумку, «ПСЖ» залишиться другим, «Істамбул» - останнім.

Становище команд у групі Н: «Ляйпціґ» - 12, «ПСЖ» - 9, «Манчестер Юнайдед» - 9, «Істамбул Башакшехір» - 3

Сьогодні, 9 грудня, також будуть зіграні поєдинки заключного туру в решті чотирьох групах Ліги чемпіонів. Зокрема донецький «Шахтар» о 22:00 розпочне у Мілані зустріч з місцевим «Інтером».