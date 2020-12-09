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    Ліга чемпіонів: расизм, вилучення українця, крах «Манчестер Юнайтед» і решта матчів вівторка (відео)

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    Джастін Клюйверт із&nbsp;&laquo;Ляйпціґа&raquo; остаточно добиває&nbsp;&laquo;манчестер Юнайтед&raquo; - Ліга чемпіонів: расизм, вилучення українця, крах «Манчестер Юнайтед» і решта матчів вівторка (відео)
    Джастін Клюйверт із «Ляйпціґа» остаточно добиває «манчестер Юнайтед»
    Світлина - Soccerstand

    Попри один недограний матч, усі учасники 1/8 фіналу від перших чотирьох груп вже визначені

    У вівторок, 8 грудня, відбулися сім з восьми поєдинків заключного туру групового турніру Ліги чемпіонів у чотирьох групах. Зустріч «Парі Сен-Жермен» - «Істамбул Башакшехір» була перервана через звинувачення одного з арбітрів у расизмі.

    Найбільшою сенсацією ігрового дня став виліт англійського «Манчестер Юнайтед», який, поступившись у Ляйпціґу, відсунувся в групі на третє місце.

    У групі, де вчора здобуло право виступати в Лізі Європи київське «Динамо», туринський «Ювентус» у матчі за перше місце трохи несподівано розгромив на «Камп Ноу» «Барселону».

    Також право виступати у плей-оф здобули дортмундська «Боруссія» і римський «Лаціо».

    «Челсі» (Лондон, Англія) – «Краснодар» (РФ) – 1:1

    Голи: 0:1 – Ремі Кабелья (24). 1:1 – Жоржіньо (28, з пенальті)

    «Ренн» (Франція) – «Севілья» (Іспанія) – 1:3

    Голи: 0:1 – Жюль Кунде (32). 0:2 – Юссеф ен-Насирі (45+3). 0:3 – Юссеф ен-Насирі (81). 1:3 – Жоржіньо Руттер (86)

    Підсумкове становище у групі Е: «Челсі» - 14, «Севілья» - 13, «Краснодар» - 5, «Ренн» - 1

    «Лаціо» (Рим, Італія) – «Брюґґе» (Бельгія) – 2:2

    Голи: 1:0 – Хоакін Корреа (12). 1:1 – Руд Вормер (15). 2:1 – Чіро Іммобіле (27, з пенальті). 2:2 – Ганс Ванакен (76)

    З 39-ї хвилини гості грали в меншості оскільки через два попередження поле покинув український оборонець Едуард Соболь.

    «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 1:2

    Голи: 1:0 – Себастьян Дріуссі (16). 1:1 – Лукаш Піщек (68). 1:2 – Аксель Вінсель (78)

    Підсумкове становище в групі F: «Боруссія» Д – 13, «Лаціо» - 10, «Брюґґе» - 8, «Зеніт» - 1

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – 1:0

    «Барселона» (Іспанія) – «Ювентус» (Турин, Італія) – 0:3

    Голи: 0:1 – Кріштіану Роналду (13, з пенальті). 0:2 – Вестон Меккені (20). 0:3 – Кріштіану Роналду (52, з пенальті)

    Підсумкове становище команд у групі G: «Ювентус» - 15, «Барселона» - 15, «Динамо» К – 4, «Ференцварош» - 1

    «Ляйпціґ» (Німеччина) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 3:2

    Голи: 1:0 – Анхеліньо (2). 2:0 – Амаду Гайдара (13). 3:0 – Джастін Клюйверт (69). 3:1 – Бруну Фернандеш (80, з пенальті). 3:1 – Ібрагіма Конате (82, автогол)

    Матч «Парі Сен-Жермен» - «Істамбул Башакшехір» був перерваний через те, що футболіст турецького клубу звинуватив четвертого суддю в расизмі. На знак протесту команди покинули поле. Зустріч буде дограно сьогодні, 9 грудня. Правда, після поразки «Манчестер Юнайтед» у Ляйпціґу результат цієї зустрічі турнірного значення не має взагалі. Незалежно від підсумку, «ПСЖ» залишиться другим, «Істамбул» - останнім.

    Становище команд у групі Н: «Ляйпціґ» - 12, «ПСЖ» - 9, «Манчестер Юнайдед» - 9, «Істамбул Башакшехір» - 3

    Сьогодні, 9 грудня, також будуть зіграні поєдинки заключного туру в решті чотирьох групах Ліги чемпіонів. Зокрема донецький «Шахтар» о 22:00 розпочне у Мілані зустріч з місцевим «Інтером».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі расизм Жоржіньо ФК Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК Лаціо Чіро Іммобіле Хоакін Корреа ФК Ювентус Едуард Соболь ФК Боруссія (Дортмунд) Аксель Вітсель ФК Зеніт ФК Краснодар Вестон Маккені ФК «Брюґґе» Бруну Фернандеш Руд Вормер Ганс Ванакен РБ «Ляйпціґ» Кріштіану Роналду Лукаш Піщек ФК «Севілья» ФК «Ренн» Джастін Клюйверт Анхеліньо Амаду Гайдара Юссеф ен-Насирі Ремі Кабелья Жюль Кунде Жоржіньо Руттер Себастьян Дріуссі Ібрагіма Конате
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