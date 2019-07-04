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    Думки вголос

    Трагедія «Лошарика»: 14 російських офіцерів віддали своє життя за небезпечну галюцинацію

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Розсилка
    Трагедія «Лошарика»: 14 російських офіцерів віддали своє життя за небезпечну галюцинацію

    «Дослідник дна», злощасний глибоководний «Лошарик» повинен був в час «Ч» накрити мідним тазом світової інтернет і паралізувати комутацію ворога

    Мовою оригіналу

    Погибшие 1 июля на атомной подводной лодке, со всей очевидностью, погибли на войне, которую Путин уже объявил миру. Это — безоценочный факт, голая констатация. 

    Дальше, в зависимости от идеологических и человеческих ориентиров, можно играть желваками, ужасаться, скорбеть или улюлюкать, — но для начала надо просто отдать себе отчет: это именно так. Версия о научных исследованиях дна Мирового океана не продержалась и суток.

    Офицеры погибли на войне.

    Когда-нибудь у Росстата, надеюсь, найдется время посчитать: во сколько человеческих жизней обошлись России путинские имперские понты, начиная с «Курска»? А чтобы понять, что это именно понты, амбиции, совершенно не обеспеченные «амуницией», — ей-богу, не надо быть военным специалистом; достаточно просто выключить телевизор и вглядеться в окрестные пейзажи.

    Заглянуть в лицо Илону Маску, а потом Рогозину. Сравнить наш ВВП с совокупным ВВП стран НАТО. Эффективность Сколково — с возможностями Силиконовой долины. Примерить нашу вырождаемость к семистам миллионам штыков, которые имеются на случай мобилизации — у Китая…

    А потом спросить себя: какого х*ра мы растопыриваем пальцы такой кровавой ценой? Ну даже если оставить в стороне мораль, а подойти к вопросу инструментально: что мы приобрели на всем этом, кроме новых имперских галлюцинаций?

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    Они только-только начали проходить после Суслова и Андропова! Мы только начали дышать как люди, увидели хоть что-то еще, кроме груди четвертого человека при команде «равняйсь». Но нет — снова кровь из носу, болезненный блеск в глазах и противостояние миру!

    Какое противостояние, братцы, вы о чем? На*рать по периметру силы у нас есть — Грузия с Украиной не дадут соврать. Можем расхе*ачить Сирию, оплот высоких технологий. Но горячим-то мы себя, как в былые годы, фантазиями о сверхдержаве!

    Окститесь, сограждане. У нас целые области паводком смывает, у нас рынду пожарную украли вместе с каланчой, у нас какую-нибудь везучую бабушку лично Путин газифицирует по время Прямой линии, — какая сверхдержава?

    Но про экономику все давно забыли. Сами себя загнали в вонючий угол и огрызаемся. Теперь им, параноикам, начальникам нашим, и деваться некуда: только война и осталась, мать родна! Впрочем, Путин и начинался с военного пиара — с полета на истребителе, с позирования на палубе военного корабля, в барашковой шапочке… 

    Начинался с «Курска», со срочно объявленных учений на непригодной технике. Со лжи и крови. Так и двинулся вперед по оси времени. Девятнадцать путинских лет нагромоздили этой лжи — горы, а уж реки крови омывают этот пейзаж почти всегда…

    «Исследователь дна», злосчастный глубоководный «Лошарик» должен был в час «Ч» накрыть медным тазом мировой интернет и парализовать коммутацию противника. Отдадим себе отчет: именно за решение этой задачи отдали свои жизни четырнадцать российских офицеров.

    Они отдали свои жизни — за опасную галлюцинацию. За горячечный военный бред.

    Погибших жалко, но знаете — нас жалко тоже. Потому что с таким главнокомандующим гибель — вопрос времени.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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