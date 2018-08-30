Докерувалися. У путінської Росії є гроші для війни, але не для пенсій

Лев Шлосберг Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

Лев Шлосберг

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Путін фактично визнав економічне та політичне банкрутство Росії

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Президент России признал авторство пенсионной реформы, но не сострадает людям и не намерен менять политический курс государства

Владимир Путин признал очевидное – что является реальным автором проекта повышения пенсионного возраста.

Это признание не планировалось, конечно. Ни он сам, ни выполняющее любую его волю правительство не предполагали ни силу, ни длительность общественного возмущения повышением пенсионного возраста. Власти России давно утратили реальные общественные связи и не понимают, в каком состоянии находятся люди, как они живут, чем довольны и недовольны.

В мифической реальности Путина и его партии общественное мнение – это результаты сфальсифицированных в пользу власти выборов. Надо быть очень ограниченным и в образовании, и в информации, и в кругозоре, чтобы так считать. Но они так действительно считают.

Объяснения и оправдания Медведева никому не нужны, выступить с обращением к обществу в такой ситуации мог только Путин – других «властителей дум» у системы нет.

Почему Путин выступил именно сейчас? Потому что до очередных выборов – 10 дней и по всей стране главной мыслью многих избирателей, планирующих прийти на выборы, является одна – голосовать за кого угодно, только не за «Единую Россию» и её кандидатов. Эти настроения вызывают у властей страх.

Реальная цель выступления Путина в оправдание пенсионной реформы –сохранение власти им лично и его кланом.

Задачей Путина сегодня было вынужденное желание отвести угрозу от представителей возглавляемой им политической системы, а не объяснить людям, что и почему делается властями с повышением пенсионного возраста. Объяснять это надо было до заявленной инициативы, советоваться с людьми, а не действовать по пацанской привычке «бей первым, авось прокатит».

Не прокатило. Это оказалось неожиданностью и вызвало суету властей.

Путин выступил крайне неудачно. Из его получасовой холодной и дидактической речи следуют несколько простых выводов:

экономика страны находится в стагнации и не может обеспечить социальные потребности людей, в том числе выплату пенсий;

выходить из экономического кризиса государство будет за счёт граждан, а не за счёт олигархов и бюрократии, людям предложено «отнестись с пониманием» и затянуть пояса;

в демографическом кризисе России виновны по-прежнему Вторая мировая война и «проклятые девяностые»;

безумные траты российского бюджета на войны и поддержку режимов зарубежных марионеток продолжатся, поступаться своими амбициями Путине не намерен;

досрочный выход на пенсию для сотрудников силовых структур неприкосновенен, опорой режима остаются штыки;

у властей (в первую очередь лично у Путина) нет никакого понимания и видения перспектив развития России и повышения благосостояния людей;

(«вишенка на торте»): народ не понимает своего счастья, но «надо потерпеть».

Такой разговор народ действительно не поймёт. Общество ушло далеко вперёд от президента России в понимании необходимого качества жизни. Людей не устраивает жизнь в совке, а Путин предлагает сохранение совка.

Путин выступил как несовременный лидер несовременного государства. Он не объяснял людям причину повышения пенсионного возраста, он авторитарно прочитал народу лекцию о правоте действий властей и потребовал понимания.

В действительности выступление Путина – это признание политического и экономического банкротства возглавляемого им государства. Своей вины в этом банкротстве Путин не признаёт.

Предложенные Путиным «пилюли» в виде нескольких новых пенсионных льгот – это провокационная попытка расколоть и дезориентировать общество, столкнуть между собой людей разных профессий и возрастов.

По цене вопроса для бюджета страны эти льготы несопоставимы с пенсионными потерями людей и (самое главное) эти предложения можно реализовать без повышения пенсионного возраста. Аморально, что Путин и правительство заговорили об этих льготах именно в связи с повышением пенсионного возраста, фактически используя эти предложения как «операцию прикрытия» общенациональной афёры.

Главные социально-экономические проблемы России – бесправие и бедность. Политическая система Путина устроена таким образом, чтобы производить бесправие и бедность, управлять зависимыми от власти бесправными и бедными людьми, у которых в любой момент можно отнять последнее. Вынужденное признание и оправдание Путина показало, что эта система его полностью устраивает и он ничего не намерен в ней менять.

Джерело: Эхо Москвы

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