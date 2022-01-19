Росія заявила, що вивела «миротворців» із Казахстану

Останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту вилетіли з Нур-Султана і Алмати

Завершилося повернення контингенту військових сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану, останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту вилетіли з Нур-Султана і Алмати, повідомляє «Интерфакс» із посиланням на міноборони Росії.

Зазначається, що на вказаних літаках повернуться останні підрозділи і командування контингентом на чолі з генерал-полковником, командувачем ВДВ Росії Андрієм Сердюковим.

13 січня міністр оборони РФ доповів Путіну, зо до 19 січня виведе «миротворців» з Казахстану. Путін, у свою чергу, заявив, що контингент ОДКБ виконав своє завдання в Казахстані, «російським миротворцям» час повертатися додому.

До слова, сьогодні у Казахстані знято режим надзвичайного стану.

Нагадаємо, увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначалося, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Тоді ж президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.