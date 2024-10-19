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ЗСУ збільшать тривалість підготовки мобілізованих

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ збільшать тривалість підготовки мобілізованих
У межах оновленої програми базової підготовки новобранців навчають використовувати безпілотники
фото з відкритих джерел

За новою програмою вже тренуються близько 500 військовослужбовців

Строки базової військової підготовки мобілізованих планують збільшити у півтори рази. Пілотний проект вже запущено у чотирьох навчальних центрах ЗСУ. Як пише УП, про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін.

«Одним із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів базової загальновійськової підготовки. З цією метою розроблена та затверджена програма базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяці», – заявив він.

Зараз строки такої підготовки складають 30 днів.

За словами Межевікіна, пілотний проєкт зі збільшенням строків підготовки зараз реалізується у чотирьох ключових навчальних центрах ЗСУ. За новою програмою тренуються близько 500 військовослужбовців.

У межах оновленої програми базової підготовки новобранців навчають використовувати безпілотники та окопні засоби радіоелектронної боротьби і розвідки (РЕБ/РЕР). Також покращено тактико-вогневу підготовку, навчання методам розвідувально-диверсійної діяльності та навичкам виживання на фронті, особливо в умовах зими.

Як зазначив представник Генштабу, в грудні результати пілотного проєкту вивчать, і на цій підставі буде ухвалено рішення про доцільність поширення нової програми на інші навчальні центри.

Раніше Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих.

Нагадаємо, військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося. Про це розповів командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Крим. Водночас він припускає, що частина людей, мобілізованих під час літньої кампанії, може ще перебувати у навчальних центрах.

До слова, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Як повідомлялося, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

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Теги: військові Герой України навчання Україна населення роман Роман Костенко

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