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Замах на Трампа: Інтернаціональний легіон ЗСУ прокоментував чутки про зв'язки з підозрюваним

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Замах на Трампа: Інтернаціональний легіон ЗСУ прокоментував чутки про зв'язки з підозрюваним
Райан Веслі Рут
фото: Ryan Routh/Facebook

Речник підрозділу спростував слова Рута про те, що він на волонтерських засадах нібито вербував бійців

Американець Райан Веслі Рут, підозрюваний у спробі замаху на експрезидента США Дональда Трампа, не мав жодного стосунку до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Про це заявив речник підрозділу в коментарі BBC 

Представник легіону спростував слова Рута про те, що він на волонтерських засадах нібито вербував бійців. 

«Ми хотіли б пояснити, що Раян Веслі Рут ніколи не був частиною Інтернаціонального легіону, не співпрацював з ним і не був пов’язаний з ним будь-яким чином. Будь-які заяви чи припущення, які вказують на протилежне, є абсолютно неточними», – наголосив речник.

Волонтер гуманітарного проекту Phoenix Кріс Лутц, який кілька разів зустрічав Рута у Києві у 2022 році, пояснив виданню, що той справді прагнув допомогти Україні, але «робив це у нездоровий спосіб».

«Я б не назвав його божевільним. Він просто був надто зосередженим. Він намагався зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Але це доходило до нездорового рівня… Він також не мав прав чи повноважень вербувати в український міжнародний легіон», – зазначив волонтер.

Нагадаємо, учора стало відомо, що поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві. 

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. ЗМІ писали, що Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти Росії у складі «Іноземного легіону». 

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

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Теги: США Дональд Трамп військові

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