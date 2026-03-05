Іран атакував аеропорт в Азербайджані (відео)

Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляється

Іран завдав удару безпілотником по міжнародному аеропорту у Нахічевані, Азербайджан. Про це повідомляє АРА, передає «Главком».

Запущений з території Ірану безпілотник потрапив у будівлю аеропорту і вибухнув. Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляється.

Напередодні Азербайджан привів війська у підвищену бойову готовність на кордоні з Іраном. За інформацією незалежного видання Qazetchi, підвищену готовність оголосили у Міністерстві оборони, Державній прикордонній службі, а також у структурах Міністерства внутрішніх справ і надзвичайних ситуацій.

Відпустки солдатів і офіцерів скасували, а військових, які перебували поза частинами, відкликали до підрозділів.

До слова, військове керівництво Сполучених Штатів розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. Для підтримки операцій американські військові вже звернулися до Пентагону із проханням направити додаткових офіцерів військової розвідки.

Як повідомлялося, Іран може завдати удару по ізраїльському ядерному об’єкту в Дімоні, якщо Ізраїль та США прагнутимуть зміни режиму в Тегерані.