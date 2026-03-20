ЄС вирішив використати досвід України для оборони до 2030 року: деталі

Єврорада затвердила оборонні пріоритети з огляду на війну в Україні

Йдеться про переозброєння, дрони і нову модель війни, яку вже перевірили на практиці

Європейський Союз планує підвищити оборонну готовність до 2030 року, використовуючи досвід України, отриманий під час повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на висновки Європейської ради.

Лідери ЄС наголосили, що війна Росії проти України залишається екзистенційним викликом для Євросоюзу. На цьому тлі Брюссель закликав прискорити підготовку до оборони та активізувати роботу у ключових напрямках розвитку військових спроможностей у координації з НАТО.

Окрему увагу приділили розвитку безпілотників і засобів боротьби з ними. Держави-члени вже працюють над спільною розробкою та закупівлями таких систем у межах відповідних коаліцій.

Європейська рада також відзначила прогрес у зміцненні східного флангу ЄС. Серед пріоритетів: раннє виявлення загроз, протиповітряна оборона, високоточні удари великої дальності, а також використання космічних технологій у сфері безпеки.

У висновках також наголошено на необхідності посилення оборонної промисловості Європи для масштабного та швидкого виробництва озброєнь, зокрема для підтримки України на тлі можливого глобального дефіциту поставок.

Лідери закликали стимулювати оборонну індустрію до нарощування виробництва, зокрема за підтримки Європейського оборонного агентства та Європейського інвестиційного банку, який має активніше залучати приватні інвестиції.

Окремо підкреслено важливість інтеграції європейського оборонного ринку, включно з транскордонним доступом до ланцюгів постачання, що має підвищити конкурентоспроможність ЄС.

«Європейська рада звертає увагу на ситуацію на східному кордоні ЄС, враховуючи загрози, що виникають з боку Росії та Білорусі… Вона повторює, що захист усіх сухопутних, повітряних та морських кордонів ЄС сприяє безпеці Європи в цілому», – йдеться у висновках.

Також у документі зазначено, що ЄС має врахувати досвід України у сфері інновацій, протидії дронам та гібридним загрозам, а також посилити стійкість і захист критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що Європейський Союз знайде способи виплатити Україні обіцяний кредит у розмірі €90 млрд попри опір Угорщини.