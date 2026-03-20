Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС вирішив використати досвід України для оборони до 2030 року: деталі

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Єврорада затвердила оборонні пріоритети з огляду на війну в Україні
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Йдеться про переозброєння, дрони і нову модель війни, яку вже перевірили на практиці

Європейський Союз планує підвищити оборонну готовність до 2030 року, використовуючи досвід України, отриманий під час повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на висновки Європейської ради.

Лідери ЄС наголосили, що війна Росії проти України залишається екзистенційним викликом для Євросоюзу. На цьому тлі Брюссель закликав прискорити підготовку до оборони та активізувати роботу у ключових напрямках розвитку військових спроможностей у координації з НАТО.

Окрему увагу приділили розвитку безпілотників і засобів боротьби з ними. Держави-члени вже працюють над спільною розробкою та закупівлями таких систем у межах відповідних коаліцій.

Європейська рада також відзначила прогрес у зміцненні східного флангу ЄС. Серед пріоритетів: раннє виявлення загроз, протиповітряна оборона, високоточні удари великої дальності, а також використання космічних технологій у сфері безпеки.

У висновках також наголошено на необхідності посилення оборонної промисловості Європи для масштабного та швидкого виробництва озброєнь, зокрема для підтримки України на тлі можливого глобального дефіциту поставок.

Лідери закликали стимулювати оборонну індустрію до нарощування виробництва, зокрема за підтримки Європейського оборонного агентства та Європейського інвестиційного банку, який має активніше залучати приватні інвестиції.

Окремо підкреслено важливість інтеграції європейського оборонного ринку, включно з транскордонним доступом до ланцюгів постачання, що має підвищити конкурентоспроможність ЄС.

«Європейська рада звертає увагу на ситуацію на східному кордоні ЄС, враховуючи загрози, що виникають з боку Росії та Білорусі… Вона повторює, що захист усіх сухопутних, повітряних та морських кордонів ЄС сприяє безпеці Європи в цілому», – йдеться у висновках.

Також у документі зазначено, що ЄС має врахувати досвід України у сфері інновацій, протидії дронам та гібридним загрозам, а також посилити стійкість і захист критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що Європейський Союз знайде способи виплатити Україні обіцяний кредит у розмірі €90 млрд попри опір Угорщини. 

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua