США перекинули морську піхоту на Близький Схід

Вашингтон посилив військову присутність через атаки Ірану в Ормузькій протоці

Пентагон ухвалив рішення направити експедиційний підрозділ морської піхоти США на Близький Схід на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці та атак Ірану на судноплавство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За словами двох американських посадовців, міністр оборони США Піт Гегсет схвалив запит Центрального командування США, яке відповідає за американські військові операції на Близькому Сході.

Йдеться про направлення експедиційного підрозділу морської піхоти, який зазвичай налічує близько 2,5 тисяч військовослужбовців. Як зазначають співрозмовники видання, рішення ухвалили на тлі загострення безпекової ситуації в районі Ормузької протоки. Через атаки Ірану рух суден цим стратегічним морським шляхом суттєво ускладнився.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світового транспортування нафти, тому будь-які перебої в її роботі можуть мати серйозні наслідки для глобальних енергетичних ринків.

Очікується, що направлення морської піхоти має посилити американську військову присутність у регіоні та забезпечити безпеку судноплавства.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «повністю знищують» терористичний режим Ірану та анонсував нові удари по цілях, пов’язаних з іранською військовою інфраструктурою.

Нагадаємо, що американські чиновники під час підготовки військової операції проти Ірану не повністю врахували ризик того, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США.