США перекинули морську піхоту на Близький Схід

Єгор Голівець
Єгор Голівець
США перекинули морську піхоту на Близький Схід
Пентагон направив експедиційний підрозділ морпіхів через атаки Ірану
фото з відкритих джерел

Вашингтон посилив військову присутність через атаки Ірану в Ормузькій протоці

Пентагон ухвалив рішення направити експедиційний підрозділ морської піхоти США на Близький Схід на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці та атак Ірану на судноплавство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За словами двох американських посадовців, міністр оборони США Піт Гегсет схвалив запит Центрального командування США, яке відповідає за американські військові операції на Близькому Сході.

Йдеться про направлення експедиційного підрозділу морської піхоти, який зазвичай налічує близько 2,5 тисяч військовослужбовців. Як зазначають співрозмовники видання, рішення ухвалили на тлі загострення безпекової ситуації в районі Ормузької протоки. Через атаки Ірану рух суден цим стратегічним морським шляхом суттєво ускладнився.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світового транспортування нафти, тому будь-які перебої в її роботі можуть мати серйозні наслідки для глобальних енергетичних ринків.

Очікується, що направлення морської піхоти має посилити американську військову присутність у регіоні та забезпечити безпеку судноплавства.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «повністю знищують» терористичний режим Ірану та анонсував нові удари по цілях, пов’язаних з іранською військовою інфраструктурою.

Нагадаємо, що американські чиновники під час підготовки військової операції проти Ірану не повністю врахували ризик того, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

