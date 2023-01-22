Обстріли України: як маніпулятори використовують соцмережі в своїх цілях

Кількість довірливих людей у світі не зменшується, чим і користуються шахраї

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Это не фотографии, это картинки, созданные нейросетью. Сейчас есть сервисы, которым можно текстом описать, что ты хочешь увидеть, и получишь картинку.

Такие возможности – это круто. Но и молоток можно использовать не для строительства, а для пробивания голов.

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Поэтому в соцсетях какими-то *удаками эти картинки распространяются под видом реальных фотографий жертв российского обстрела. Многие верят.

Если доверчивым пробуют объяснить, что это фейк, логика и факты не помогают, и в ответ летят оскорбления, проклятия и баны.

Когда людей цепляет за эмоции умелый манипулятор, и делает это часто, возникает своего рода мини-культ, участникам которого их вера важнее правды. И никакие рациональные аргументы эту веру победить не способны.

К сожалению, технологии и соцсети все чаще становятся на службу манипуляторам, а количество доверчивых в мире никак не уменьшается.

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Вряд ли с этим можно сделать что-то глобально. Зато можно, невзирая на проклятия, называть вещи своими именами.