Ракетний терор. Кремль продовжує нищити інфраструктуру України

Росіяни влучили в зупинку громадського транспорту в Херсоні: є загиблі

Сьогодні був 16-й масовий обстріл інфраструктури

Підрахунок ракет:

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10.10 – 80 ракет,

11.10 – 28,

22.10 – 33,

31.10 – 50,

15.11 – 96,

17.11 – 20,

23.11 – 67,

05.12 – 70,

16.12 – 76,

29.12 – 70,

31.12 – 20,

14.01 – 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)

26.01 – 56 (49)

10.02 – 71 (71)

16.02 – 36 (20)

18.02 – 4 (4)

09.03 – 68 (48)

Нагадаю, що С-300/400 до цієї статистики не входять.

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Коротко про обстріл:

попередній масовий був аж 19 днів тому (рекордна пауза), що опосередковано підтверджує дефіцит ракет,

при цьому без урахування С-300 (раніше не враховували і зараз не будемо) у залпі були зовсім не рекордні 68 ракет, з них лише 48 «звичайних»,

намішали туди і Х-31П, і Х-59, і Х-22, і навіть аж 6 Кинджалів (а це знову рекорд).

Тобто, незважаючи на те, що навесні залишити нас без світла ще складніше, ніж узимку, потуги продовжуються. Тужитися доводиться щосили – спочатку довго накопичувати запаси, а потім годинами вивалювати всю цю збірну солянку.

Виходячи з даних ГУР, МО та Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:

70 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,

365 - Х-29, 31, 35, 58, 59,

139 - Х-22, 32,

48 - Кинжал.

«Основою» обстрілу завжди є високоточні далекобійні ракети Калібр, Х-101, Х-555, тому на них звертаємо більшу увагу.

Але увагу звертати майже нема на що.

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70 ракет – дуже мало, ще ніколи стільки не залишалося після обстрілів. Після минулого, наприклад, було 87. А потім рашистам довелося перерватися надовго.

Підсумки

Потуги продовжуються. Залпи робляться «збірними», в них засовують поки що незбиваємі нами Кинджали, Х-22/32 і С-300.

Усе це має справляти враження надуспішності атаки. По-перше, ракет багато, по-друге, он скільки не збили.

Але при найближчому розгляді виявляється, що вся різниця в Кинджалі. Штош, чекаємо на Patriot і SAMP/T.

Ми пережили осінь та зиму, переживемо і весну.