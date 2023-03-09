Ракетний терор. Кремль продовжує нищити інфраструктуру України
Сьогодні був 16-й масовий обстріл інфраструктури
Підрахунок ракет:
10.10 – 80 ракет,
11.10 – 28,
22.10 – 33,
31.10 – 50,
15.11 – 96,
17.11 – 20,
23.11 – 67,
05.12 – 70,
16.12 – 76,
29.12 – 70,
31.12 – 20,
14.01 – 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)
26.01 – 56 (49)
10.02 – 71 (71)
16.02 – 36 (20)
18.02 – 4 (4)
09.03 – 68 (48)
Нагадаю, що С-300/400 до цієї статистики не входять.
Коротко про обстріл:
- попередній масовий був аж 19 днів тому (рекордна пауза), що опосередковано підтверджує дефіцит ракет,
- при цьому без урахування С-300 (раніше не враховували і зараз не будемо) у залпі були зовсім не рекордні 68 ракет, з них лише 48 «звичайних»,
- намішали туди і Х-31П, і Х-59, і Х-22, і навіть аж 6 Кинджалів (а це знову рекорд).
Тобто, незважаючи на те, що навесні залишити нас без світла ще складніше, ніж узимку, потуги продовжуються. Тужитися доводиться щосили – спочатку довго накопичувати запаси, а потім годинами вивалювати всю цю збірну солянку.
Виходячи з даних ГУР, МО та Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:
- 70 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,
- 365 - Х-29, 31, 35, 58, 59,
- 139 - Х-22, 32,
- 48 - Кинжал.
«Основою» обстрілу завжди є високоточні далекобійні ракети Калібр, Х-101, Х-555, тому на них звертаємо більшу увагу.
Але увагу звертати майже нема на що.
70 ракет – дуже мало, ще ніколи стільки не залишалося після обстрілів. Після минулого, наприклад, було 87. А потім рашистам довелося перерватися надовго.
Підсумки
Потуги продовжуються. Залпи робляться «збірними», в них засовують поки що незбиваємі нами Кинджали, Х-22/32 і С-300.
Усе це має справляти враження надуспішності атаки. По-перше, ракет багато, по-друге, он скільки не збили.
Але при найближчому розгляді виявляється, що вся різниця в Кинджалі. Штош, чекаємо на Patriot і SAMP/T.
Ми пережили осінь та зиму, переживемо і весну.
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