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У небі над столицею виявлено ворожу повітряну ціль

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У небі над столицею виявлено ворожу повітряну ціль
фото ілюстративне

Що саме у помітили у небі не повідомляється, проте моніторингові групи повідомляють про ворожий БПЛА

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у небі над столицею виявили ворожу повітряну ціль.

У зв'язку з цим може працювати ППО та авіація.

«Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!», – йдеться в повідомленні.

Що саме у помітили у небі не повідомляється, проте моніторингові групи повідомляють про ворожий БПЛА.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що ворожі повітряні об'єкти росіяни запустили для того, аби вивідати ППО та зібрати дані.

Нагадаємо, 15 лютого станом на 13:29 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Соціальні мережі повідомили про ворожий дрон над областю.
Згодом обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО по виявлених повітряних цілях. «У небі Київської області виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!», – повідомили в ОВА.

Теги: Київ безпілотник війна росія

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