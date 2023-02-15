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Влада Молдови повідомила, що вчора літало над країною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада Молдови повідомила, що вчора літало над країною
Повітряна куля, яка літала сьогодні над Київщиною
фото ілюстративне

Невідомий об’єкт прилетів зі сторони України

Молдова 14 лютого на певний проміжок часу закрила повітряний простір через невідомий об'єкт у небі. Інформацію про об'єкт молдовська сторона отримала від України. Про це повідомив спікер молдовського парламенту Володимир Гросу, передає Pro.tv.

Гросу зазначив, це був або дрон, або пристрій, який виконує вимірювання на певній висоті. Об’єкт прилетів з півночі, з боку України, і був ідентифікований військовими. Причому спікер наголосив, що інформацію про об'єкт Молдова отримала від України.

«Інформація надійшла від українських колег, після чого Національна армія ідентифікувала його. Наших румунських колег також поінформували, тому що цей об'єкт рухався у напрямку південного заходу. Саме тому нам знадобився цей короткий інтервал для забезпечення безпеки повітряного простору», – сказав спікер.

Влада Молдови не повідомляє, що з цим об'єктом, який літав, стало в результаті: чи був він збитий, чи залишив повітряний простір країни.

Нагадаємо, що вчора окрім України та Молдови невідомий повітряний об’єкт літав у Румунії. Там піднімали в небо авіацію.

Теги: Молдова росія Україна війна

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