Головна Думки вголос Ілія Куса
search button user button menu button
Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Реалії війни. Чого очікувати від другої половини лютого

glavcom.ua
Кінець зими обіцяє бути гарячим
фото: ЗСУ

Ми критично залежимо від відповідної допомоги з боку партнерів

У зовнішньополітичному сенсі ключовими сюжетами для України у найближчій перспективі (друга половина лютого) залишаються два.

Перший – постачання озброєнь. І тут великі надії на Рамштайн-9.

Ми критично залежимо від відповідної допомоги з боку партнерів.

Другий – річниця повномасштабної війни, до якої українська влада обіцяє представити формулу миру на глобальному заході.

Як це виглядатиме, поки не ясно. Ми знаємо, що є формула миру, що складається із 10 пунктів. Президент України озвучував її на кількох заходах. Ця формула відображає наші інтереси, нашу позицію, наші побажання у ракурсі того, як має закінчитися війна.

Але ту саму Росію такий підхід точно не влаштує. Відповідно, незрозумілим залишається, як така формула, якщо її буде прийнято за основу, стане прийнятною для всіх. Але немає сумнівів, що її активно просуватимуть найближчим часом, до 24 лютого.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда Європарламент війна олігархи президент влада 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операторами безпілотників Shahed є іранський персонал
До війни проти України РФ залучила елітну іранську армію – ISW
Вчора, 06:49
Юристи переконують: навіть після позбавлення волі, ухилянт не звільняється від військового обов’язку і може бути мобілізований на фронт
«Батальйон» ухилянтів. Хіт-парад судових вироків Війна і право
13 лютого, 08:00
ДБР ідентифікувало пів сотні російських артилеристів, які обстрілювали Харків
ДБР ідентифікувало пів сотні російських артилеристів, які обстрілювали Харків
7 лютого, 11:23
Російський комплекс знищений високоточним снарядом M982 Excalibur
Захисники знищили рідкісний ЗРК росіян (відео)
2 лютого, 09:01
Рятувальники розбирають завали будинку, в який влучила російська ракета
Нічна атака на Харків: рятувальники показали наслідки ракетного удару (фото)
30 сiчня, 07:42
Угорщина проводить масштабну дезінформаційну кампанію проти України
Угорщина проводить масштабну дезінформаційну кампанію проти України
29 сiчня, 14:53
Атака на Київщину: є влучання в енергетичний об'єкт
Атака на Київщину: є влучання в енергетичний об'єкт
26 сiчня, 12:34
Сійярто висловив рішучий протест проти «раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл
Сійярто вчергове відзначився скандальною заявою щодо України
23 сiчня, 17:57
Стіна на українсько-білоруському кордоні
Як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі: деталі
16 сiчня, 15:34

Ілія Куса

Реалії війни. Чого очікувати від другої половини лютого
Реалії війни. Чого очікувати від другої половини лютого
Фінляндія, Швеція та НАТО. Ситуація може зайти в глухий кут
Фінляндія, Швеція та НАТО. Ситуація може зайти в глухий кут
Причини, чому війна в Україні може затягнутись на роки
Причини, чому війна в Україні може затягнутись на роки
Ситуація у Венесуелі зайшла у глухий кут. Урок для України
Ситуація у Венесуелі зайшла у глухий кут. Урок для України
Зброя для України. Що впливає на обсяги допомоги Україні
Зброя для України. Що впливає на обсяги допомоги Україні
Туреччина готується до наземного вторгнення до Сирії. Знову
Туреччина готується до наземного вторгнення до Сирії. Знову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
46K
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
25K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
17K
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе
14K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
13 лютого, 15:00

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту