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Роман Шрайк Журналіст

Цифри, які допомагають зрозуміти інтенсивність бойових дій

glavcom.ua
Якщо взяти кількість атак ворога, можна вловити деякі тенденції

Великих висновків поки не робимо, але беремо ці цифри до уваги

Один із способів зрозуміти інтенсивність бойових дій, це вивчення публікацій Генштабу під назвою «Оперативна інформація станом на 06.00».

Так, це ті, де довгі переліки напрямків, міст та інших населених пунктів.

Якщо взяти кількість атак ворога, можна вловити деякі тенденції.

Березень:

  1. 170+
  2. 85+
  3. 150+
  4. 130+
  5. 95+
  6. 140+
  7. 100+
  8. 110+
  9. 102
  10. 100+
  11. 92
  12. 102
  13. 100+
  14. 90+
  15. 75+
  16. 70+
  17. 100+
  18. 83
  19. 69
  20. 120+
  21. 114
  22. 83
  23. 79+
  24. 59
  25. 85

Розумію, що не всі зможуть відразу зрозуміти, про що мова, тому я розбив ці 25 днів на 5 груп по 5 днів. І вийшло:

  • 1-5 березня – 126 атак у середньому
  • 5-10 березня – 110
  • 11-15 березня – 92
  • 16-20 березня – 88
  • 21-25 березня – 84

Великих висновків поки не робимо, але беремо ці циферки до уваги.

Джерело
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Теги: війна росія

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Роман Шрайк

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