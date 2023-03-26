Цифри, які допомагають зрозуміти інтенсивність бойових дій

Якщо взяти кількість атак ворога, можна вловити деякі тенденції

Великих висновків поки не робимо, але беремо ці цифри до уваги

Один із способів зрозуміти інтенсивність бойових дій, це вивчення публікацій Генштабу під назвою «Оперативна інформація станом на 06.00».

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Так, це ті, де довгі переліки напрямків, міст та інших населених пунктів.

Якщо взяти кількість атак ворога, можна вловити деякі тенденції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Березень:

170+ 85+ 150+ 130+ 95+ 140+ 100+ 110+ 102 100+ 92 102 100+ 90+ 75+ 70+ 100+ 83 69 120+ 114 83 79+ 59 85

Розумію, що не всі зможуть відразу зрозуміти, про що мова, тому я розбив ці 25 днів на 5 груп по 5 днів. І вийшло:

1-5 березня – 126 атак у середньому

5-10 березня – 110

11-15 березня – 92

16-20 березня – 88

21-25 березня – 84

Великих висновків поки не робимо, але беремо ці циферки до уваги.