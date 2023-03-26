Цифри, які допомагають зрозуміти інтенсивність бойових дій
Великих висновків поки не робимо, але беремо ці цифри до уваги
Один із способів зрозуміти інтенсивність бойових дій, це вивчення публікацій Генштабу під назвою «Оперативна інформація станом на 06.00».
Так, це ті, де довгі переліки напрямків, міст та інших населених пунктів.
Якщо взяти кількість атак ворога, можна вловити деякі тенденції.
Березень:
- 170+
- 85+
- 150+
- 130+
- 95+
- 140+
- 100+
- 110+
- 102
- 100+
- 92
- 102
- 100+
- 90+
- 75+
- 70+
- 100+
- 83
- 69
- 120+
- 114
- 83
- 79+
- 59
- 85
Розумію, що не всі зможуть відразу зрозуміти, про що мова, тому я розбив ці 25 днів на 5 груп по 5 днів. І вийшло:
- 1-5 березня – 126 атак у середньому
- 5-10 березня – 110
- 11-15 березня – 92
- 16-20 березня – 88
- 21-25 березня – 84
Великих висновків поки не робимо, але беремо ці циферки до уваги.
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