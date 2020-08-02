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    Події в Україні

    Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому

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    <span>Пошуки затонулої бронемашини в Керченській протоці, липень 2020 рік</span> - Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому
    Пошуки затонулої бронемашини в Керченській протоці, липень 2020 рік

    Рятувальна операція тривала понад тиждень

    З Керченської протоки вдалося витягнути затонулу бронемашину, яка затонула 25 липня під час пропагандистської акції. Рятувальна операція тривала понад тиждень. Про це розповіли в російському «Військово-технічному товаристві», – повідомляють Крим.Реалії.

    «Останні 700 метрів давалися особливо важко. Трос постійно рвався, а човни через хвилі та вітер рухалися дуже повільно. Витягнути машину на берег вдалося лише вночі», – йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що 27 липня водолаз кілька разів занурювався на дно, але знайти бронемашину не вдалося. Бронемашину виявили на п’ятий день пошуків.

    Нагадаємо, 25 липня, бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування російськими окупантами Керченської протоки в рамках пропагандистської акції, присвяченої Керченсько-Ельтігенському десанту 1943 року. Рятувальники витягли шість осіб із транспорту, який утопав. Ніхто не постраждав.

    Як повідомлялося, російські окупанти не можуть знайти у Керченській протоці затонулу бронемашину.

    Крим окупанти рятувальники
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