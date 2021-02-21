Чому Зеленський різко пішов проти Путіна і Медведчука? Несподівана версія

От, уявіть собі: Bellingcat звинуватить у цьому Зеленського і Єрмака. А ті у відповідь на стіл «козирі» – три телеканали Медведчука, санкції проти кума та куми Путіна

Bellingcat от-от має опублікувати своє розслідування про «вагнерівців» і те, хто ж «злив» цю спецоперацію в оточенні Зеленського

Третій тиждень Зеленський і його команда дивують увесь світ своєю антиросійською політикою і риторикою.

Зачинені три телепомийки, санкції проти Козака і родини Медведчука, оголошена підозра Шарію.

Сотні версій, чому це відбувається саме тепер. Що ж сталося із Зеленським, Єрмаком і їхньою командою?

Одні кажуть, що це все – Байден, другі – що у Найвеличнішого сталевими виявилися горішки, треті - Зеленський йде вабанк і хоче ще довго бути у президентському кріслі.

Моя версія набагато прозаїчніша.

Bellingcat от-от має опублікувати своє розслідування про «вагнерівців» і те, хто ж «злив» цю спецоперацію в оточенні Зеленського.

От, уявіть собі: Bellingcat звинуватить у цьому Зеленського і Єрмака. А ті у відповідь на стіл «козирі» – три телеканали Медведчука, санкції проти кума та куми Путіна. І тема зрадництва буде амортизована.

Погодьтеся, в нинішній ситуації краще вже бути ворогом Путіна і Медведчука, аніж державним зрадником, який завалив спецоперацію із затримання важливих свідків агресії Росії на Донбасі.

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Джерело: блог Сергія Руденка

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