Чому Зеленський різко пішов проти Путіна і Медведчука? Несподівана версія
Bellingcat от-от має опублікувати своє розслідування про «вагнерівців» і те, хто ж «злив» цю спецоперацію в оточенні Зеленського
Третій тиждень Зеленський і його команда дивують увесь світ своєю антиросійською політикою і риторикою.
Зачинені три телепомийки, санкції проти Козака і родини Медведчука, оголошена підозра Шарію.
Сотні версій, чому це відбувається саме тепер. Що ж сталося із Зеленським, Єрмаком і їхньою командою?
Одні кажуть, що це все – Байден, другі – що у Найвеличнішого сталевими виявилися горішки, треті - Зеленський йде вабанк і хоче ще довго бути у президентському кріслі.
Моя версія набагато прозаїчніша.
Bellingcat от-от має опублікувати своє розслідування про «вагнерівців» і те, хто ж «злив» цю спецоперацію в оточенні Зеленського.
От, уявіть собі: Bellingcat звинуватить у цьому Зеленського і Єрмака. А ті у відповідь на стіл «козирі» – три телеканали Медведчука, санкції проти кума та куми Путіна. І тема зрадництва буде амортизована.
Погодьтеся, в нинішній ситуації краще вже бути ворогом Путіна і Медведчука, аніж державним зрадником, який завалив спецоперацію із затримання важливих свідків агресії Росії на Донбасі.
Джерело: блог Сергія Руденка