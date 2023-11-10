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Сергій Тихий Журналіст

Чим відрізняється Герой України від героя Росії?

glavcom.ua
З обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги) демонтували зірку
фото: epa

Може, час позбутися рудименту радянщини, та якось по іншому означити і оформити найвищу нагороду держави?

Проїжджав по Галицькій площі, на власні очі бачив обеліск без тої зірки, а ще – брудні сліди на білому мармурі від бронзових літер, які теж познімали. А у Мережі уже є заклики в жодному разі не намагатися тепер «українізувати» об’єкт, як це зробили нещодавно зі знаменитою київською монументальною фігурою, що обігнала по висоті Лаврську дзвіницю…

Не знаю, наскільки виправданий такий заклик? Може й варто поставити на Галицькій, на верхівку обеліска, якусь «статуетку», бо знести його – це знову композиційно розвалити площу, а залишити, як є – то точно буде такий собі пам’ятник чоловічому статевому органу.

…Але я не лише про це. Ну, зняли ту радянську «золоту зірку», а практично такими ж самими, тільки на жовто-синіх колодках – продовжують нагороджувати Героїв України.

Може, час позбутися й цього рудименту радянщини, якось по іншому означити і оформити найвищу нагороду держави? Принагідно, можна було б почистити список тих «героїв України» від публіки, на кшталт Бойка. Там таких до біса. А решті – перевручити найвищі нагороди держави з новою назвою і нового зразка.

Я серйозно, а то невдобно якось. Нічого спільного не має залишитися у нас з Рашею, будь вона проклята.

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Теги: пам’ятник Герой України монумент

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Сергій Тихий

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