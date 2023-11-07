Невідомі знову обмалювали пам’ятники Пушкіну та Щорсу в Києві (фото)

Невідомі залишили написи з вимогами знести пам’ятники

Уночі в Києві знову обмалювали пам’ятники Пушкіну та Щорсу. Фото опубліковані в Telegram-каналі «Деколонізація Україна».

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На пам’ятнику Пушкіну в парку імені Багряного в Шевченківському районі столиці з’явився напис: «Деколонізацію не спинити. Імперця геть».

На пам’ятнику Щорсу на бульварі Шевченка активісти лишили послання урядовцям, аби ті вилучили його з Переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, що є необхідної мірою для демонтажу.

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«Знеси мене. Кабмін – зміни статус», – йдеться у посланні.

Варто додати, що пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну раніше вже обмальовували. Наприкінці жовтня невідомі залишили на ньому написи: «Декомунізацію не спинити» та «Випалюйте все російське, інакше воно випалить нас».

Нагадаємо, голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що в Україні можна не зносити пам’ятники російським і радянським полководцям, однак це стосується лише певної категорії монументів. Зокрема, це стосується тих з них, хто не брав участі в злочинах проти українців.