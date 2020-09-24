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    Думки вголос

    Інавгурація політичного трупа. Цілком у дусі часу…

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Інавгурація політичного трупа. Цілком у дусі часу…

    Щось гряде, «в воздухе пахнет грозой»

    В Білорусі пройшла інавгурація політичного трупа. Це щось новеньке! Гостей, звісно, не запрошували – бо запах…

    З Лукашенком все ясно – він тупо гребе під себе все, що «погано лежить» і що, на його думку, ще має якусь вагу, тобто може бути використане під час торгу про умови його остаточного фінішу. Він гребе, а далі розраховує «подивитись». Але на тлі загального безумства, яке охопило світ – чергове «досягнення таргана 3%» виглядає цілком логічно.

    У США, наприклад, за місяць – президента будуть обирати з двох претендентів, одному з яких всі 79 років, а другому лише 74. А інших у них немає – геронтологія рулить! І це ще без подробиць – того, що говорять одне про одного підстаркуваті кандидати і прогнозів з обох боків. А в Італії править коаліція лівих і правих популістів. Уявляєте? А в Британії парламент голосує (без пояснень) закон, який порушує угоду з ЄС, укладену з такими муками – ще й року не минуло. А в Ізраїлі коаліцію після третіх(!) дострокових виборів довелось скласти з непримиренних політичних противників, і тепер вони разом ледве не вдвоє роздули уряд – бо всім потрібні портфелі. А у Франції – дослухавшись до нікому, крім них, не чутної команди, на вулиці знову вийшли «помаранчові жилети».

    І всюди – ковід, ковід, ковід…

    Україна хоч тут не відстає. Можемо пишатися? Обрали президентом кіноперсонажа – і тепер він уже другий рік мучиться, позбавлений сценарію. А чому? Бо сценаристи замість того, щоб займатися своєю справою, керують державою – безпекою, економікою...

    Щось гряде, «в воздухе пахнет грозой». Саме час звернутися до майстрів культури (не халтури!) – де ваша відповідь на виклики часу? Де «Війна і мир» ХХІ століття, «Віднесені вітром», «Доктор Живаго»?.. Або ж хоч «Робінзона Крузо» сучасного дайте - про життя на малонаселеному острові здорового глузду посеред бурхливого океану всесвітнього маразму.

    … Ех, не чують… Чи балотуються?

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь ЄС Росія США Олександр Лукашенко війна Україна інавгурація
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