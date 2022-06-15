Противник контролює більшу частину Сєвєродонецька, – британська розвідка

Російські сили скоріш за все будуть зосереджені довкола «Азоту»

Українські війська утримують промзону

Російські війська за місяць важких боїв за Сєвєродонецьк взяли під контроль більшу частину міста. Українські війська утримують промзону. Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну РФ проти України.

«Російська тактика боїв у містах, що спирається на інтенсивне застосування артилерії, спричинила значні побічні втрати по всьому місту. Елементи ЗСУ та кілька сотень цивільних перебувають у підземних бункерах хімзаводу «Азот» у міській промзоні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що далі російські сили скоріш за все будуть зосереджені довкола «Азоту» і, доки українські захисники тримаються, РФ навряд чи зможе кинути їх на інші завдання.

«Дуже малоймовірно, що Росія очікувала такого стійкого опору і такої затяжної війни на виснаження у своєму початковому плануванні вторгнення», – зазначають в розвідці.