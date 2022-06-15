Захисники змусили рашистів відступити на двох напрямках, – Генштаб
Українські війська відбили атаки РФ на Новопавлівському і Бахмутському напрямках
На Новопавлівському і Бахмутському напрямках українські захисники відбили атаки росіян і змусили відступити ворога на раніше зайняті позиції. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«Наступ противника завдяки діям наших воїнів у районі Миколаївки (Бахмутський напрямок, – ред.) захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов. Перегруповується для поновлення наступу», – йдеться в повідомленні.
Використовуючи результати вогневого ураження, противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Також українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці.
«На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов», – додали в Генштабі.
Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.
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