Захисники змусили рашистів відступити на двох напрямках, – Генштаб

Українські війська відбили атаки РФ на Новопавлівському і Бахмутському напрямках

На Новопавлівському і Бахмутському напрямках українські захисники відбили атаки росіян і змусили відступити ворога на раніше зайняті позиції. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Наступ противника завдяки діям наших воїнів у районі Миколаївки (Бахмутський напрямок, – ред.) захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов. Перегруповується для поновлення наступу», – йдеться в повідомленні.

Використовуючи результати вогневого ураження, противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Також українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці.

«На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.

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