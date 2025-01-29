Чому Україна програє історичну баталію у Німеччині

Чому Україна програє боротьбу за пам'ять про жертв нацизму у Німеччині?

«Не втрачаємо надію, що Україна все ще зможе відновити свої позиції у Берліні»

Хто хоч раз стикався зі ставленням німецького суспільства і політикуму до ролі України під час Другої світової війни, то переживав неймовірний шок.

Адже майже все, що можна й досі почути про українців, так це про ледь не суцільний колабораціонізм із Третім рейхом, про ОУН-УПА, Бандеру, Демʼянюка та інших українських травників у таборах смерті і тд. і тп.

Весь цей наратив і досі, на жаль, живе і процвітає повним квітом.

Про те, що саме Україна належить до найбільших жертв нацистської Німеччини, втративши від 8 до 10 мільйонів життів, знає хіба жменька прогресивних істориків.

Про те, що щонайменше п'ять мільйонів українських жертв нацизму – це були звичайні мирні жителі, жінки й діти, теж ніхто не бажає говорити.

Те, що з цих п'ять мільйонів понад 1,5 млн були саме українські євреї, це взагалі повна табула раса. Тобто практично кожна четверта жертва Голокосту була з України.

Для того, щоб кардинально змінити цю жахливу картину, ми протягом нашої посольської каденції у Берліні багато років вели нерівну самотню боротьбу за належне визнання Німеччиною ролі українців у перемозі над нацизмом в Європі та достойне вшанування мільйонів українських жертв нацистського варварства.

Посол України покладає букетик квітів пам'ятника всіх жертв війни Neue Wache. Натомість українці залишаються у тіні як одна з найбільших націй-жертв нацизму. 8 травня 2023 рік фото: tagesschau.de

Головною метою цієї баталії за справедливість для памʼяті про наших замордованих предків було спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам нацизму.

Саме з таким проханням посол Андрій Мельник звертався з численними листами до кожного члену Бундестагу, адже політика історичної памʼяті входить до компетенції вищого законодавчого органу. Намагався просувати цю тему через пресу, щоб якнайбільше німців дізналися про жертовну роль України.

Ви собі не уявляєте, з яким хейтерством вищого ґатунку і яким колосальним спротивом нам довелося тоді зіткнутися через цю проактивну позицію.

Подібну ініціативу висунула тоді й польська сторона, яку ми повністю підтримували (хоча багато хто у Варшаві хибно вбачав у наших діях свого роду історичну конкуренцію).

Що ж ми маємо нині у сухому залишку у Берліні?

Як тільки наша дипломатична місія у Берліні завершилася у жовтні 2022 року, то й тема спорудження памʼятника українським жертвам Третього райху була одразу ж засунута під сукно і похована.

Жодного заклику до німецьких парламентарів, жодного інтервʼю для ЗМІ, жодної боротьби. Zero.

Ми просто здали всі наші позиції. Ми просто зрадили памʼять про загиблих українців. Ми знову втрачаємо історичну суб’єктність.

За цю ганебну катастрофу у нас просто розривається серце.

Адже на фоні цієї поразки Києва на історичному фронті наші польські друзі не лише домоглися ухвалення окремого рішення Бундестагу про меморіальний комплекс.

Більше того, як виглядає, він буде споруджений не десь на околиці, а у самому серці німецької столиці – прямо поряд з Відомством канцлера і Бундестагом, на місці колишнього Оперного театру Кроля (Kroloper), де проходили пленарні засідання Рейхстагу з 1933 по 1942 роки.

Місце для майбутнього памʼятника, присвяченого польським жертвам

І хоча цей процес був не менш болісним для поляків, вони крок за кроком – попри всі перешкоди – впевнено і системно рухаються до своєї мети. І ми щиро радіємо за наших сусідів.

А самі ж ми все поки профукали. Але ми не втрачаємо надію, що Україна все ще зможе відновити свої позиції у Берліні і домогтися такого ж рішення Бундестагу. Потрібна лише політична воля. І мужність. І тяжка праця.