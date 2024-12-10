Пролітаючи над Берліном. Про майбутнього канцлера та українську дипломатію

Не обовʼязково бути послом в Берліні, щоб впливати на громадську думку в Німеччині

Приїзд до Києва лідера ХДС, найбільшої опозиційної партії, та одночасно кандидата на посаду канцлера від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца стала приємним сюрпризом для українців.

І це не секрет, адже саме він має найвищі шанси перемогти на дострокових виборах до Бундестагу 23 лютого 2025 року та замінити канцлера Шольца.

Важливо, що на відміну від нинішнього глави федерального уряду, який досі руками й ногами стримує військову допомогу з боку ФРН для України, лякаючи німців то ядерним ударом путіна, то втягненням країни у збройний конфлікт з москвою, Мерц займає все ж більш позитивну позицію.

Відтак, багато хто сподівається, що майбутній канцлер від ХДС/ХСС перегляне цю стриману позицію Берліна.

Скажу відверто: ми з Андрієм знали про цей бліц-візит Фрідріха Мерца до Києва ще минулої середи.

Адже саме у цей день Андрія Мельника – разом з Ф.Мерцом – запросили на одне із найбільш популярних німецьких токшоу Maischberger.

Тож ми мали змогу вкотре неформально поспілкуватися в кулуарах студії Адлергоф з ймовірно наступним федеральним канцлером і дізналися про його секрети.

Особистий контакт між Андрієм та новообраним лідером ХДС Мерцом встановився ще напередодні великомасштабного вторгення росії наприкінці 2021 р. Вони не раз зустрічалися.

Ще будучи послом, Андрій усіма силами намагався залучити консерваторів, котрі програли вибори у вересні 2021 р., щоби за їх допомогою спонукати світлофорний уряд Шольца до більш дієвої підтримки Києва на фоні наростаючої загрози великої російської агресії.

Саме завдяки цим особистим контактам з Мерцом вдалося максимальною мірою мобілізувати сили фракції ХДС/ХСС в Бундестагу, щоб буквально примусити уряд Шольца надати накінець важке озброєння вже навесні 2022 р.

До речі, саме тоді в Андрія й виникла ідея організувати візит Мерца до Києва, який він здійснив у травні 2022 року.

Нагадаю, це було якраз у сам розгар скандалу з ображеною ліверною ковбасою, коли Олаф Шольц навідріз відмовився їхати до Києва через червону картку для президента Штайнмаєра.

Пригадую, скільки зусиль тоді коштувало переконати колег в Києві, щоб наш президент все ж прийняв Мерца (всі переживали, а що ж скаже канцлер Шольц). Слава Богу, ця зустріч тоді все ж відбулася.

Ну а вже за місяць після цього ходу конем до України прибув і сам Шольц.

Звичайно, у нас немає жодних ілюзій щодо зовнішньополітичного курсу, який вестиме майбутній канцлер Мерц.

Річ у тому, що багато чого залежатиме від того, яка саме партія вступить до коаліції з консерваторами.

Варіантів два: або соціал-демократи на чолі з тим же обережним Шольцом (найбільш ймовірний сценарій), або ж зелені з Габеком (проти цього різко виступає лідер ХСС Зьодер).

На жаль, і в таборі ХДС/ХСС лишається досі надто багато тих, хто буде прагнути якнайшвидшої нормалізації відносин з Росією.

На жаль, Moscow connections наскрізь пронизали не лише ряди есдеків.

Все ж хочеться дуже вірити, що канцлер Мерц не ховатиметься за спину президента Трампа, сподіваючись, що США швиденько все повирішують, а займе дійсно лідируючу роль в Європі, щоб забезпечити масштабну оборонну допомогу Києву - незважаючи на можливу позицію Вашингтона.

Йдеться не лише про ракети «Таурус», які у всіх нині на слуху (до речі, саме Андрій Мельник був першим, хто у травні 2023 року вперше публічно висунув цю вимогу до Берліна та ініціював відповідні дискусії в ЗМІ).

Нам буде потрібна нова програма озброєння України – German Defence Program 2035, на яку Німеччина повинна буде виділяти щонайменше 0,5 ВВП щороку, тобто мінімум 20 млрд. євро, також після того, коли вдасться накінець зупинити російську агресію – для стримування.

Саме про такі проєкти нам і треба було б домовлятися з Мерцом.

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І на завершення – два слова про токшоу Maischberger, на якому ми знову зустрілися із Фрідріхом Мерцом.

Андрія досі надзвичайно цінують в Німеччині. Тож коли в редакції Maischberger дізналися, що Андрій повертається з відрядження з України до Бразилії саме через Берлін, то просто не могли не запросити його на цю історичну передачу з Мерцом.

Дехто, мʼяко кажучи, надзвичайно нервово і дуже ревностно сприйняв це рішення зіркової ведучої Сандри Майшбергер.

Мовляв, як же так, а пачему не запрошують нинішнього посла України в Німеччині.

Більше того, ці «дехто» намагалися відверто торпедувати участь Андрія в ключовому токшоу Німеччини: скаржилися напряму в редакцію, жалілися також і в Київ, залучаючи для цієї хейтерської кампанії «друзів» України серед німецьких NGOs, на кшалт Маттіа Неллеса з DUG & Co.

Якщо чесно, то на все це було огидно дивитися.

Адже не посада посла все вирішує, а довіра і повага до особистості.

У результаті програма Maischberger за участю Мерца і Мельника стала однією із найбільш успішних за цей рік, досягши квоти 1,6 мільйонів глядачів або ж 9,1% частки медійного ринку.

Ось так, пролітаючи на Берліном, Андрій зміг знову поспілкуватися з майбутнім канцлером Німеччини, а головне - висловити в прямому ефірі очікування українців до наступного уряду.

Ну що ж, подивимося, чи він дослухається. Чекати залишилося не довго. Якщо ні – то ми мовчати не будемо)