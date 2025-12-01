Головна Країна Суспільство
Російська активістка, що втекла з Москви до Києва, назвала єдину силу здатну знести Путіна

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Російська активістка назвала українську армію ключем до падіння путінського режиму
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

«Єдина «чудесна обставина», здатна знести путінський режим, – це ЗСУ»

Єдиною силою, здатною повалити режим Володимира Путіна, є Збройні сили України. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла російська фотографка та активістка Вікторія Івлєва.

Вікторія Івлєва покинула Москву за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та вже 7 березня 2022 року оселилася в напівоточеному Києві. За її словами, у Росії немає внутрішніх передумов для демократичних змін: режим Путіна не впаде сам собою, а «чудесних обставин», які могли б його повалити, наразі немає.

Активістка пояснює, що історично зміни в Росії завжди відбувалися зверху: приходила нова влада – і змінювалося мислення суспільства. Так було за часів Горбачова під час «перестройки», коли економічні проблеми та структурні зміни призвели до демократичних перетворень.

«Прийшов Путін – і країна поволі змінилася, сповзла в морок. Зараз путінська пропаганда – це ідеально створене зло. Водночас Путін потрапив у матрицю російського народу; вони знайшли одне одного. Він зумів піддати розтлінню велетенську 140-мільйонну країну, і війна з Україною стала наслідком цього злочину», – розповіла Івлєва.

Активістка підкреслює, що падіння диктатури може призвести до приходу ще гіршого керівника, адже сучасна Росія, на її думку, залишається «злою країною».

«Єдина чудесна обставина – це ЗСУ. Ось так «раптом» режим не впаде. А якщо впаде, цілком може виявитися, що прийде хтось гірший за Путіна. Оскільки Росія – зла країна, то не знаю, що можна уявляти... Це не значить, що там немає добрих і  хоробрих людей», – додала активістка.

Нагадаємо, що в інтерв'ю «Главкому» Вікторія Івлєва розповіла про про сучасну Росію: інфантильність суспільства, слабкість опозиції, що втекла на Захід, отруєння країни фашизмом, досконале зло Путіна та роль культури. Вона також поділилася кумедними спогадами про давнє знайомство з міністром оборони РФ Шойгу.

